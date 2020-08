താങ്കളുടെ കാലിന് നീളക്കൂടുതലല്ലേ, എന്റെ സീറ്റ് എടുത്തോളൂ: ലളിതം ധോണി!

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് അടുത്തിടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ലാളിത്യം പ്രകടമാക്കുന്ന സംഭവം വിവരിച്ച് ഐപിഎൽ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ കെ. ജോർജ് ജോൺ. ഐപിഎല്ലിനായി ചെന്നൈയിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യവെ, ധോണി തനിക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുനൽകിയ സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടത്. ഇക്കോണമി ക്ലാസിൽ സീറ്റുകൾക്കിടയിൽ ‘ലെഗ് സ്പേസ്’ കുറവാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ഉയരക്കൂടുതലുള്ള ജോർജ് ജോണിന് ഇക്കോണമി ക്ലാസിലെ യാത്ര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ധോണി തന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഇക്കോണമി ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്തത്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഐപിഎല്‍ 13–ാം സീസണിനായി ചെന്നൈ താരങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ എത്തിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിമാനത്തിൽവച്ചു നടന്ന ഈ സംഭവ ജോർജ് ജോൺ പുറത്തുവിട്ടത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിമാനത്തിൽവച്ച് പകർത്തിയ ഒരു ലഘു വിഡിയോയും ജോർജ് ജോൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കോണമി ക്ലാസിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സുരേഷ് റെയ്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹതാരങ്ങളോട് ധോണി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്.

‘ഇതിനകം എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച, ക്രിക്കറ്റിൽ സാധ്യമായ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു: താങ്കളുടെ കാലുകൾക്ക് നീളക്കൂടുതലുണ്ട്. താങ്കൾ എന്റെ സീറ്റിൽ (ബിസിനസ് ക്ലാസ്) ഇരുന്നോളൂ. ഞാൻ ഇക്കോണമി ക്ലാസിൽ പോയിരിക്കാം!’ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നെ എക്കാലവും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു’ – ധോണിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ജോർജ് ജോൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

∙ ധോണിയുടെ ലാളിത്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഗാവസ്കറും

ധോണിയുടെ ലാളിത്യത്തെയും എളിമയെയും പുകഴ്ത്തി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഗാവസ്കർ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിൽ കോളമെഴുതിയിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ കോളത്തിലും വിമാന യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടെ ധോണി പുലർത്തുന്ന ലാളിത്യത്തെയാണ് ഗാവസ്കർ പുകഴ്ത്തിയത്. ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ അംഗീകാരമുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കോണമി ക്ലാസിലായിരുന്നു ധോണിയുടെ യാത്രകളിലേറെയുമെന്ന് ഗാവസ്കർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മികച്ച സൗകര്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനു പകരം മത്സരത്തിന്റെ സംപ്രേക്ഷണ ചുമതലയുള്ള ടിവി ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനായിരുന്നു ധോണിക്ക് ഏറെയിഷ്ടമെന്നും ഗാവസ്കർ കുറിച്ചു.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കൂടുതൽ മികവു പുലർത്തുന്ന താരങ്ങൾക്ക് വിമാന യാത്രകളിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് അനുവദിക്കുന്ന രസകരമായ പതിവുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരമ്പരകളുടെ സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളുടെയും താരങ്ങൾ ഒരു വേദിയിൽനിന്ന് അടുത്ത വേദിയിലേക്ക് സ്പെഷൽ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുക’ – ഗാവസ്കർ എഴുതി.

‘ഇതേ വിമാനത്തിൽ തന്നെയാകും മത്സരത്തിന്റെ സംപ്രേക്ഷണ ചുമതലയുള്ള ചാനൽ ജീവനക്കാരുടെയും യാത്ര. വിമാനത്തിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതമായതിനാൽ ക്യാപ്റ്റൻമാരും പരിശീലകരും ടീം മാനേജർമാരുമൊക്കെയാണ് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുക. മറ്റു താരങ്ങൾക്ക് ഇക്കോമണി ക്ലാസാണെങ്കിലും തൊട്ടു മുൻപുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരങ്ങള്‍ക്കുകൂടി ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതാണ് ടീമിലെ പതിവ്.’

‘പക്ഷേ, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്ന കാലത്തും തുടർച്ചയായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്ന കാലത്തും ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പകരം ടെലിവിഷൻ ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം ഇക്കോമണി ക്ലാസിൽ പോയിരിക്കും. ക്യാമറാമാൻമാരും സൗണ്ട് എൻജിനീയർമാരുമൊക്കെയാണ് അവിടെ ധോണിയുടെ സഹയാത്രികർ’– ഗാവസ്കർ എഴുതി.

