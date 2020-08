ബിസിസിഐ ധോണിയോട് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, എനിക്കും വേദനിച്ചു: മുഷ്താഖ്

ഇസ്‍‌ലാമാബാദ്∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ശരിയായില്ലെന്ന അഭിപ്രായവുമായി മറ്റൊരു പാക്കിസ്ഥാൻ താരം. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇത്രയേറെ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനെ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞുവിട്ടത് ശരിയായില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം സഖ്‌ലയ്ൻ മുഷ്താഖാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ധോണിക്ക് ഇത്തരമൊരു യാത്രയയപ്പായിരുന്നില്ല താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്നും സഖ്‌ലയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി. വിരമിക്കൽ മത്സരത്തിനുപോലും അവസരം ലഭിക്കാതെ ധോണി കളമൊഴിഞ്ഞത് വേദനിപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ധോണി ഒരിക്കൽക്കൂടി നീല ജഴ്സിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് മുഷ്താഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻപ് ഇതേ അഭിപ്രായവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ പേസ് ബോളർ ശുഐബ് അക്തറും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ധോണിയെ കളിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇടപെടണമെന്നും അക്തർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മുഷ്താഖിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

‘ധോണിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും ഈ പരാതി കാണും. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽക്കൂടി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ബഹുമാനമുണ്ടാകുമായിരുന്നു’ – തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ മുഷ്താഖ് പ്രതികരിച്ചു.

‘യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഷോയിൽ നെഗറ്റീവ് കമന്റുകൾ നടത്തുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അത്തരം തോന്നലുകൾ വന്നാലും ഞാൻ മനഃപൂർവം തടയുകയാണ് പതിവ്. ഇത്തവണ പക്ഷേ, ഈ തോന്നലുകൾ തുറന്നുപറയണമെന്ന് മനസ്സ് നിർബന്ധിക്കുന്നു’ – മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.

‘അദ്ദേഹത്തേപ്പോലൊരു (ധോണിയേപ്പോലെ) മഹാനായ താരത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബിസിസിഐയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്നത് അവരുടെ തന്നെ നഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹം വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല. ബിസിസിഐ ധോണിയെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ശരിയായില്ലെന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരും സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്’ – മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.

‘ഇതെല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ, എന്നെയും ഇതെല്ലാം വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. മഹാനായ ഒരു താരം ഇത്തരത്തിൽ കളമൊഴിയുക! നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ താരങ്ങളും. ധോണിയും തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിച്ചത് അത്തരമൊരു വിടപറച്ചിലാകും. ധോണി, താങ്കളൊരു യഥാർഥ മാന്യനാണ്. യഥാർഥ ഹീറോ. താങ്കളെയോർത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു’ – മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.

English Summary: 'I am also hurt': Former Pak spinner Saqlain Mushtaq on BCCI not treating MS Dhoni 'the right way'