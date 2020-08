‘ഫ്രീ ഹിറ്റ്’ പോലെ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ക്രീസ് വിട്ടാൽ ‘ഫ്രീ ബോൾ’ വേണം: അശ്വിൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ച് മങ്കാദിങ് വിവാദം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐപിഎല്ലിനിടെ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് നായകൻ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം ജോസ് ബട്‍ലറിനെ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ പുറത്താക്കിയതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ വർഷവും ഐപിഎല്ലിനു മുന്നോടിയായി മങ്കാദിങ് ചർച്ചകളിൽ നിറയുന്നത്. പുതിയ സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്കു കൂടുമാറിയ അശ്വിനെ, മത്സരത്തിനിടെ മങ്കാദിങ് നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പരിശീലകൻ റിക്കി പോണ്ടിങ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ മഹാനായ ഒരു താരത്തിന്റെ പേര് (വിനൂ മങ്കാദ്) മോശം അർഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കും രംഗത്തെത്തി.

ബോളർ പന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപേ നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസ് വിട്ടാൽ ബോളിങ് ആക്ഷൻ അവസാനിപ്പിച്ച് ബോളർ വിക്കറ്റിളക്കുന്ന രീതിയാണ് മങ്കാദിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെ പുറത്താക്കുന്നതിന് നിയമസാധുത ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ധാർമിക വശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊതുവെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. ഇതിനിടെയാണ് അശ്വിനും മങ്കാദിങ്ങും വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ നിറയുന്നത്.

ബോളിങ് പൂർത്തിയാകും മുൻപേ ക്രീസ് വിടുന്ന നോൺ സ്‍ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ ബാറ്റ്സ്മാന് മൂക്കുകയറിടണമെന്ന തന്റെ പഴയ വാദം ഒരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അശ്വിൻ. ബോൾ റിലീസ് ചെയ്യും മുൻപേ ക്രീസ് വിടുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ റണ്ണിനായി ഓടാൻ അനാവശ്യ മേൽക്കൈ സ്വന്തമാക്കുകയാണെന്നാണ് അശ്വിന്റെ വാദം.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബോൾ ചെയ്യുന്നയാളുടെ കാൽപ്പാദം ക്രീസിന്റെ മുൻവരയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ബാറ്റ്സ്മാന് അനുകൂലമായി ‘ഫ്രീ ഹിറ്റ്’ അനുവദിക്കുന്നതുപോലെ നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബോളിങ് പൂർത്തിയാകും മുൻപ് ക്രീസ് വിട്ടാൽ ബോളർക്ക് അനുകൂലമായി ‘ഫ്രീ ബോൾ’ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അശ്വിന്റെ നിർദ്ദേശം.

‘ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ബോളർക്ക് ഒരു ‘ഫ്രീ ബോൾ’ നൽകൂ. ഈ പന്തിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ പുറത്താകുന്ന പക്ഷം ബാറ്റിങ് ടീമിന്റെ സ്കോർ ബോർഡിൽനിന്ന് അഞ്ച് റൺസ് കുറയ്ക്കണം. ‘ഫ്രീ ഹിറ്റ്’ ബാറ്റ്സ്മാന് അനുകൂലമാകുന്നതുപോലെ ‘ഫ്രീ ബോൾ’ ബോളർക്കും ഒരു അവസരമാകട്ടെ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതു തന്നെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ബോളർമാരെ അടിച്ചുപറത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്’ – അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Ashwin's suggestion: Bowlers should get 'free ball' in case non-striker backs up too far