ധോണിയും ഞാനും വരുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത നാട്ടിൽനിന്ന്: സഞ്ജു

ദുബായ്∙ ക്രിക്കറ്റ് പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് വന്ന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനായി മാറിയ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ കരിയർ താനുൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാണെന്ന് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ. ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിനു മുന്നോടിയായി യുഎഇയിലെത്തിയ സഞ്ജു, ‘ഗൾഫ് ന്യൂസി’ന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ധോണിയേപ്പോലെ ഒട്ടുംതന്നെ ക്രിക്കറ്റ് പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് താനും വരുന്നതെന്ന് സഞ്ജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ധോണിയുടെ വിജയം താനുൾപ്പെടെയുള്ള യുവതാരങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകരുന്നതാണെന്ന് സഞ്ജു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിലൂടെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറി പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ തന്റെ കന്നി സെഞ്ചുറി കുറിച്ച അന്നുമുതൽ ധോണി ഭായി എല്ലാ യുവതാരങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമാണ്. റാഞ്ചിയിൽനിന്ന് വന്ന് ഇത്രയും മികച്ചൊരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്തയാളെന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള എനിക്ക് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. കാരണം ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്തവയാണ്.’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘ഇല്ല, ആർക്കും പകരക്കാരനാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആത്യന്തികമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും രാജ്യത്തിനായി മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ് ആദ്യ ശ്രമം’ – സ‍ഞ്ജു പറഞ്ഞു.

‘എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ സീസൺ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര തലത്തിലും ഇന്ത്യ എ ടീമിലും പിന്നീട് സീനിയർ ടീമിലും കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പരിശീലനത്തിലും ഡയറ്റിലും കഴിഞ്ഞ 8–9 വർഷമായി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞത് 10 വർഷമെങ്കിലും ഏറ്റവും മികവോടെ കളിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമുണ്ട്. അത് മുതലാക്കാനാണ് ശ്രമം. ശരിയായ ദിശയിൽത്തന്നെയാണ് എന്റെ യാത്ര. പക്ഷേ, ഏറെ ദൂരം പോകാനുണ്ടെന്നു മാത്രം’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ താരമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ സഞ്ജു.

