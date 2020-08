റൂമിൽ സുശാന്തിന്റെ ചിത്രം വച്ച് കണ്ണീർ വീഡിയോയുമായി റെയ്ന; ‘നീതി ഉറപ്പാക്കണം’!

ദുബായ്∙ അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്ര താരം സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്ന വീണ്ടും രംഗത്ത്. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലഘു വിഡിയോ സഹിതമുള്ള കുറിപ്പിലാണ് സുശാന്തിന് സർക്കാരും നേതാക്കളും നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് റെയ്ന വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. #JusticeforSSR എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് സഹിതമാണ് ട്വീറ്റ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തനിക്ക് കത്തയച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും റെയ്ന ട്വീറ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

‘സഹോദരാ, താങ്കൾ എക്കാലവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃയങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. മറ്റെന്തിനേക്കാളും ആരാധകർ താങ്കളെ മിസ് ചെയ്യും. താങ്കൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരും നേതാക്കളും സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. താങ്കൾ ഒരു യഥാർഥ പ്രചോദനമാണ്’ – റെയ്ന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റെയ്നയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും അവിടെയെത്തിയത്. തുടർന്ന് ചട്ടപ്രകാരം ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു. ‘കേദാർനാഥ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോ സഹിതമാണ് റെയ്നയുടെ ട്വീറ്റ്. സുശാന്ത് രാജ്പുത്തിന്റെ ചിത്രവും ഇതിൽ കാണാം. യുഎഇയിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന മുറിയിൽ വച്ചാണ് ഇത് ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 14നാണ് മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ സുശാന്തിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ആരോപണമുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേസ് അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും നിശബ്ദത തുടരുമ്പോൾ, നീതിക്കായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന അപൂർവം താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് റെയ്ന. ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ താരം മനോജ് തിവാരിയാണ് മറ്റൊരാൾ.

English Summary: Suresh Raina demands justice for Sushant Singh Rajput through an emotional tribute