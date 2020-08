‌ആ നേട്ടത്തിൽ എത്താതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല: ആൻഡേഴ്സൻ

സതാംപ്ടൻ∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 600 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ പേസ് ബോളറാണ് ജംഗ്ലണ്ട് താരം ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ അവസാന ദിനം ക്യാപ്റ്റൻ അസ്ഹർ അലിയുടെ വിക്കറ്റ് നേടിയാണ് ആൻഡേഴ്സൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായത്.

മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ, ഷെയ്‍ൻ വോൺ, അനിൽ കുംബ്ലൈ എന്നീ സ്പിന്നർമാരാണ് മുൻപേ 600 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ചവർ. എന്നാൽ ഷെയ്ൻ വോണിനും മുരളീധരനുമൊപ്പം 700 വിക്കറ്റുകൾ എന്ന നേട്ടവും താൻ സ്വന്തമാക്കുമെന്നാണ് ആൻഡേഴ്സൻ പറയുന്നത്. മുരളീധരൻ 800ഉം വോൺ 708 വിക്കറ്റുകളുമാണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.



‘എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആയിക്കൂടാ? 700 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എന്റെ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിനായി കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ്. കളികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ടീമിനായി ഇനിയും ഏറെ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇങ്ങനെ എത്ര കാലത്തോളം എനിക്കു തോന്നുന്നോ അത്രയും കാലം ഞാൻ കളിക്കും. ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ അവസാന മത്സരങ്ങളാണ് ഈ വിജയിച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ ടീമിന് നേടാനുണ്ട്. എനിക്ക് 700 ൽ എത്താൻ കഴിയില്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല?– 38കാര‌നായി ആൻഡേഴ്സൻ പറഞ്ഞു.



2003ൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും 600 വിക്കറ്റുകൾ എന്ന നേട്ടത്തിൽ എത്തുമെന്ന് കരുതിയില്ല. വളരെ കാലത്തെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെയൊരു നേട്ടത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യവും അനുഗ്രഹവുമാണെന്ന് തന്റെ നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൻഡേഴ്സൻ പ്രതികരിച്ചു.



