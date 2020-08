ധോണിയെ പോലെ ‘കൂൾ’ അല്ല കോലി; ടീമിനു സമ്മാനിച്ചത് രണ്ടു ശൈലി: പഠാൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ എം‌.എസ്. ധോണിയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ക്യാപ്റ്റൻ‌സി ശൈലികൾ‌ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം വിവരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ മുൻ‌ ഓൾറൗണ്ടർ‌ ഇർ‌ഫാൻ‌ പഠാൻ. ഇരുവരും പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണു ടീമിലേക്ക് വിളക്കിച്ചേർത്തത്. വിജയിക്കാൻ ഇതു രണ്ടും ആവശ്യമാണെന്നും പഠാൻ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പിരിമുറുക്കമുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ശാന്തനായിരിക്കാനുള്ള കഴിവാണു ധോണിക്കു ‘ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ’ എന്ന വിശേഷണം നൽകിയത്. ഇതിനോട് അത്രയൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു മനോഭാവമാണു കോലി ടീമിനു നൽകിയത്. ധോണി അടുത്തതായി എന്ത് ആയുധമാണു പുറത്തെടുക്കുകയെന്നു മറുപക്ഷത്തുള്ളവർക്കു ചിന്തിക്കാനാവില്ല.



നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെ ‘ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ’ എതിർ ടീം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം മറ്റൊരു തരത്തിലാണെന്നും സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ക്രിക്കറ്റ് കണക്റ്റഡ് ചാറ്റ് ഷോയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ പഠാൻ വ്യക്തമാക്കി. ‘ധോണിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാന്തത കണ്ടു, കോലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാകട്ടെ ആക്രമണവും. വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്’– പത്താന്റെ വാക്കുകൾ.



ഒരു കളിക്കാരൻ, തന്റെ ശാന്തതയും ആക്രമണോത്സുകതയും മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമനസ്സിലാക്കി. ധോണി അവസാനമിറങ്ങി വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കളി ‍ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ കോലിയുടെ അദ്ഭുതകരമായ റെക്കോർഡും നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്– പഠാൻ വിവരിച്ചു.



