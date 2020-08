ധോണിക്കുള്ള പാട്ടിന് ഹെലികോപ്റ്റർ 7 എന്നു പേരിട്ടതെങ്ങനെ? വിവരിച്ച് ബ്രാവോ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എം‌.എസ്.ധോണിക്കായി സമർപ്പിച്ച തന്റെ ഗാനത്തിന് ‘ഹെലികോപ്റ്റർ 7’ എന്നു പേരിട്ടതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെയും ഓൾ‌റൗണ്ടർ ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ. ധോണിയും ഭാര്യ സാക്ഷിയും വലിയ പിന്തുണയാണു ഗാനത്തിനു നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്വന്റി20യിൽ 500 വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ താരമായ ബ്രാവോയുടെ ‘ധോണിപ്പാട്ട്’ ഹിറ്റാണ്.

ധോണിയുടെ 39-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണു ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്. ‘ധോണിയിൽനിന്നും ഭാര്യ സാക്ഷിയിൽനിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു. പാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ സാക്ഷിയുടെ പങ്കു വലുതാണ്. പാട്ടിന് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നു പേരിടാമെന്നത് അവരുടെ ആശയമായിരുന്നു. നമ്പർ 7 എന്ന് ഇടാനായിരുന്നു എന്റെ പദ്ധതി. ധോണിയുടെ ചില ആരാധകരോട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചു. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഗാനം ഒരു ദശലക്ഷം കാഴ്ചക്കാരിൽ എത്തി.’– ബ്രാവോ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



113 ഐ‌പി‌എൽ മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 118 വിക്കറ്റുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ രണ്ടാമനാണു ബ്രാവോ. ധോണിക്കൊപ്പം വരുന്ന ഐപിഎൽ സീസണിലും ടീമിലുണ്ട്. ധോണിയുടെ വിരമിക്കലിന് മുമ്പ് ഗാനം റിലീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു മോഹം. കരിയറിലെ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഗാനമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. വിരമിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇനിയും മഞ്ഞ ജഴ്സിയിൽ കളിക്കുമെന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.– ബ്രാവോ വിശദീകരിച്ചു.



English Summary: Naming it helicopter was Sakshi Dhoni’s idea: Dwayne Bravo opens up on his MS Dhoni song