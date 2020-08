ഒബ്രീന്റെ കൂറ്റൻ സിക്സർ ഗ്രൗണ്ടിനു പുറത്തേക്ക്; സ്വന്തം കാറിന്റെ ചില്ലു തകർന്നു!

ഡബ്ലിൻ∙ അയർലൻഡ് താരം കെവിൻ ഒബ്രീൻ ഡബ്ലിനിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര മത്സരത്തിനിടെ പറത്തിയ പടുകൂറ്റൻ സിക്സർ പതിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കാറിന്റെ ചില്ല് തകർന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. അയർലൻഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊവിൻഷ്യാൽ ട്വന്റി20 ട്രോഫിയിൽ ലെയ്ൻസ്റ്റർ ലൈറ്റ്നിങ്ങിന്റെ താരമാണ് കെവിൻ ഒബ്രീൻ. മത്സരത്തിൽ ലെയ്ൻസ്റ്റർ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം. അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ഇന്നിങ്സിനിടെ പറത്തിയ എട്ടു സിക്സറുകളിലൊന്നാണ് ഗ്രൗണ്ടിനു വെളിയിൽ പതിച്ച് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒബ്രീന്റെ തന്നെ കാർ തകർന്നത്.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ലെയ്ൻസ്റ്റർ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഒബ്രീനായിരുന്നു. സഹ ഓപ്പണർ സ്റ്റീഫൻ ഡോണി, വൺഡൗൺ ലോർകൻ ടക്കർ എന്നിവർ ഓരോ റണ്ണെടുത്തും പിന്നാലെയെത്തിയ കുർട്ടിസ് കാംഫർ നാലു റൺസെടുത്തും പുറത്തായെങ്കിലും കെവിൻ ഒബ്രീന്റെ പ്രകടനം ലെയ്ൻസ്റ്ററിന് മുതൽക്കൂട്ടായി.

വമ്പനടികൾക്ക് പേരുകേട്ട ഒബ്രീൻ 37 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറും എട്ടു സിക്സും സഹിതം അടിച്ചുകൂട്ടിയത് 82 റൺസ്. മഴമൂലം 12 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിലെ അവസാന പന്തിലാണ് ഒബ്രീന്‍ പുറത്തായത്. സഹതാരം സിമി സിങ് 25 പന്തിൽ 25 റൺസെടുത്ത് പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ലെയ്ൻസ്റ്റർ നേടിയത് 12 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 124 റൺസ്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വാരിയേഴ്സിന്റെ മറുപടി 12 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 104 റൺസിൽ അവസാനിച്ചതോടെ മഴനിയമപ്രകാരം ലെയ്ൻസ്റ്ററിന്റെ വിജയം 24 റൺസിന്!

മത്സരത്തിനിടെ സ്വന്തം സിക്സർ പതിച്ച് തകർന്ന ഒബ്രീന്റെ കാറിന്റെ ചിത്രം അയർലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തവണ കാർ കുറച്ചുകൂടി ദൂരെ പാർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ഒബ്രീനും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ കുഞ്ഞൻ രാജ്യമാണെങ്കിലും അയർലൻഡ് നിരയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളിലൊരാളായ ഈ മുപ്പത്തിയാറുകാരൻ, 2011ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ വെറും 50 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ച് ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ്. അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 327 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഒബ്രീന്റെ കരുത്തിലാണ് ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അയർലൻഡ് മറികടന്നത്. ഇന്നും ലോകകപ്പിലെ വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോർഡ് ഒബ്രീന്റെ പേരിലാണ്.

ഈ മാസമാദ്യം അയർലൻഡ് നടത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 329 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്ന് അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അന്നും സമ്മർദ്ദ ഘട്ടത്തിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നതിൽ ഒബ്രീന്റെ പ്രകടനം നിർണായകമായി. 15 പന്തിൽ ഓരോ ഫോറും സിക്സും സഹിതം 21 റൺസടിച്ച ഒബ്രീനാണ് ഒരു പന്തു ബാക്കിനിൽക്കെ ടീമിനെ വിജയതീരമണച്ചത്.

