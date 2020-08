മറ്റു ടീമുകൾ പിപിഇ കിറ്റിൽ, ചെന്നൈയ്ക്ക് മാസ്ക് പോലുമില്ല; നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം

ചെന്നൈ∙ സെപ്റ്റംബർ 19ന് യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കാനാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് 13–ാം എഡിഷന് ഭീഷണിയായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ്. ടീമംഗമായ യുവതാരം റുതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദിനും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടീമംഗം സുരേഷ് റെയ്ന വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ടീം വിട്ടതോടെ ചെന്നൈയുടെ ഐപിഎൽ ഒരുക്കത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. ഇതിനിടെ, ഐപിഎൽ 13–ാം സീസൺ തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നമാക്കിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ മറ്റു ടീമുകൾ രംഗത്തെത്തിത്തുടങ്ങി. കോവിഡിനെതിരെ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വിവിധ ടീമുകൾ, ചെന്നൈയെ ശക്തമായി താക്കീത് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ ടുഡേയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

കോവിഡിനെതിരെ മറ്റു ടീമുകളെല്ലാം കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുമ്പോൾ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണ് ഇവരുടെ ആക്ഷേപം. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐപിഎൽ ഒന്നാകെ യുഎഇയിലേക്ക് പറിച്ചുനട്ടിട്ടും, ഹോട്സ്പോട്ടായ ചെന്നൈയിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെന്നൈയുടെ ഗൗരവക്കുറവിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഇവർ ബാധിക്കുന്നു. മറ്റു ടീമുകളെല്ലാം പിപിഇ കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ധരിച്ച് സമ്പൂർണ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളോടെ യുഎഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ, മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാതെ ഒട്ടേറെ ചെന്നൈ താരങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

മറ്റു ടീമുകളെല്ലാം വലിയ തോതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുമ്പോഴും, കോവിഡിനെതിരെ അലസ മനോഭാവമാണ് ചെന്നൈ താരങ്ങളുടേതെന്നാണ് വിമർശനം. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ചെന്നൈ താരം ദീപക് ചാഹർ തന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ ബന്ധു കൂടിയായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം രാഹുൽ ചാഹറിന് നൽകിയ മറുപടിയുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈയുടെ ടീം ക്യാംപിൽനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ദീപക് ചാഹർ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിനെയും രാഹുൽ ചാഹർ കമന്റിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് ദീപക് നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ:

‘എല്ലാവരെയും രണ്ടു തവണ പരിശോധിച്ചിട്ടും ഫലം നെഗറ്റീവാണ് ബ്രോ. പിന്നെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കാറില്ല’ – പാതി തമാശ കലർത്തി ദീപക് ചാഹർ കുറിച്ചു. ചെന്നൈ ടീമിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യത്തെ താരം ദീപക് ചാഹറാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയും. ഇന്ന് യുവതാരം റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ചെന്നൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന ക്യാംപ് വിവാദത്തിലായതോടെ, ഇത്തരമൊരു ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയാണെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥൻ പ്രതികരിച്ചു.

‘ഈ വർഷം ഐപിഎൽ നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴും ചെന്നൈയിൽ പരിശീലന ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം, അത്തരമൊരു ക്യാംപിനായി പ്രത്യേക ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ തയാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ദുബായിലേക്ക് തിരിക്കും മുൻപ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിശീലന ക്യാംപ് നടത്താൻ കഴിയില്ലേ എന്ന ധോണിയുടെ സന്ദേശമാണ് ക്യാംപ് യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്യാപ്റ്റന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു’ – കാശി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

