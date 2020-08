എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളേക്കാൾ വലുതായി ഒന്നുമില്ല: തിരിച്ചെത്തിയതിനു പിന്നാലെ റെയ്ന

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് 13–ാം സീസണിൽ കളിക്കുന്നില്ലെന്ന കഠിനമായ തീരുമാനത്തിന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരം സുരേഷ് റെയ്നയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മക്കളോടുള്ള കരുതൽ? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് സംഭവത്തിൽ റെയ്നയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം. ‘കുഞ്ഞുങ്ങളേക്കാൾ വലുതായി ഒന്നുമില്ലെ’ന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ റെയ്ന പ്രതികരിച്ചതായി ‘ദൈനിക് ജാഗരൺ’ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. റെയ്നയുടെ പിതൃസഹോദരിയുടെ കുടുംബം പഞ്ചാബിലെ പഠാൻകോട്ടിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ‘ദൈനിക് ജാഗരണാ’യിരുന്നു.

ടീമംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾക്കുനേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണവും റെയ്നയെ ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടീമംഗങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി റെയ്ന സന്ദേശം അയച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബസുഹൃത്ത് അജയ് സേഥിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് റെയ്ന ‘ദൈനിക് ജാഗരണി’നോട് നടത്തിയ ആദ്യ പ്രതികരണവും. ഐപിഎല്ലിനു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുന്നോടിയായി റെയ്ന ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും പേര് ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്തിയിരുന്നു.



കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പേസർ ദീപക് ചാഹറിനും ടീം സംഘത്തിലെ 11 സ്റ്റാഫിനുമാണ് ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിനു പിന്നാലെ, ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ഋതുരാജും ഇന്നലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ ഋതുരാജ് ഇന്ത്യൻ എ ടീമിനായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ താരമാണ്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിലും ഈ വലംകൈ ബാറ്റ്സ്മാൻ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെന്നൈ ടീമിലെത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല.

അതേസമയം, ഐപിഎൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം താറുമാറായതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. പേസർ ദീപക് ചാഹറിനു പിന്നാലെ യുവതാരം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദിന് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സമ്മർദത്തിലായ ചെന്നൈയുടെ ഐപിഎൽ ഒരുക്കങ്ങൾ, റെയ്നയുടെ പിൻമാറ്റത്തോടെ ആശങ്കയിലായി. സെപ്റ്റംബർ 19ന് ഉദ്ഘാടന മത്സരം ചെന്നൈയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും തമ്മിലാണ്. ഔദ്യോഗിക മത്സരക്രമം ബിസിസിഐ ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം വർധിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഇനിയും സങ്കീർണമാകും.

∙ ഇനിയെന്ത്?

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലെ 13 അംഗങ്ങൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ടീമിന്റെ ദുബായിലെ ക്വാറന്റീൻ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നുവരെ നീട്ടി. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർ ഇനി 14 ദിവസത്തേക്കു ക്വാറന്റീനിൽ പോകണം. അതിനിടെ 2 തവണ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാകണം. രണ്ടും നെഗറ്റീവായാൽ മാത്രമേ ടീമുകൾ താമസിക്കുന്ന ബയോ സെക്യുർ ബബ്‍‌ൾ സംവിധാനത്തിലേക്കു തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ.

English Summary: Nothing more important than kids- CSK batsman Suresh Raina on abrupt exit from IPL 2020