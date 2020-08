ടീമിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതോടെ റെയ്നയ്ക്ക് ആധി; ടെൻഷൻ സഹിക്കാനാകാതെ മടക്കം

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 13–ാം സീസണിന് തുടക്കമാകാൻ മൂന്ന് ആഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരം സുരേഷ് റെയ്ന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കാരണം പിതൃസഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരായ ആക്രമണം മാത്രമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സുരേഷ് റെയ്ന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പഞ്ചാബിലെ പഠാൻകോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃസഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനുനേരെ കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണമുണ്ടായ വിവരം പുറത്തായത്. റെയ്നയുടെ മടക്കത്തിനു കാരണമായി സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ‘വ്യക്തിപരമായ കാരണം’ ഇതായിരിക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ റെയ്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ ഐസലേഷനിലാണ്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിലെ ജീവിതം സമ്മാനിച്ച ഒറ്റപ്പെടലും ടീമംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നതു കണ്ടുള്ള ആധിയും റെയ്നയുടെ മടക്കത്തിനു കാരണമായെന്നാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യുഎഇയിലെത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചെന്നൈ താരം ദീപക് ചാഹർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്കാണ് ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നീട് യുവതാരം ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ഗ്‌വാദിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടീമിൽ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിൽ ആധിയേറിയാണ് റെയ്ന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതത്രേ.

ഇക്കാര്യം ടീം സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥനെയും ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിയെയും പരിശീലകൻ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങിനെയും അറിയിച്ചശേഷമാണ് റെയ്നയുടെ മടക്കം. ധോണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ റെയ്‌നയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലിച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റെയ്നയ്ക്കു പുറമെ ടീമംഗങ്ങളിൽ മറ്റുചിലരും ഹോട്ടലിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ അതൃപ്തരാണെന്ന് ക്രിക്ഇൻഫോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി റെയ്ന ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാത്രി സഹതാരങ്ങളെയും പരിശീലകനെയും (സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്), ക്യാപ്റ്റനെയും (എം.എസ്. ധോണി) വിളിച്ച് തന്റെ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചു. ധോണി അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ആകെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും റെയ്നയെ തടയാനാകില്ലന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. കാരണം, ആകെ വിഭ്രാന്തി ബാധിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം’ – ചെന്നൈ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങവെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ടീം ക്യാംപിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതോടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഉടലെടുത്ത ആശങ്കയാണ് റെയ്നയുടെ മടക്കത്തിനു കാരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബസുഹൃത്തായ അജയ് സേഥിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഗൾഫ് ന്യൂസുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സേഥി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ വൈറസ് പടർന്നുപിടിച്ചതോടെ ആധി കയറിയ റെയ്ന കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ആവർത്തിച്ച് മെസേജ് അയച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ദുബായിലെത്തിയതു മുതൽ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇളയ മകൻ റിയോയുടെ പാസ്പോർട്ടും റെഡിയായിരുന്നില്ല’ – സേഥി വ്യക്തമാക്കി.

പിതൃസഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റെയ്ന മടങ്ങിയതെന്ന് ആദ്യം റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ആക്രമണം നടന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 19നും 20നും ഇടയ്ക്കാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ചെന്നൈ ടീം യുഎഇയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതുപോലും. ഓഗസ്റ്റ് 20നുശേഷം ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു റെയ്ന. അടുത്തിടെ ജനിച്ച മകന്റെ വിഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



