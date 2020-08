ചെന്നൈയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല, ഐപിഎൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ: ഗാംഗുലി

കൊൽക്കത്ത∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 13–ാം പതിപ്പിനായി തയാറെടുക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സംഘത്തിലെ 13 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനുശേഷം ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. ഐപിഎല്ലിനായി യുഎഇയിലെത്തി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചെന്നൈ ടീമിലെ രണ്ടു താരങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചെന്നൈ താരം സുരേഷ് റെയ്ന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ചെന്നൈയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഐപിഎൽ നടത്തിപ്പിനെയും ബാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമുയരുമ്പോഴാണ് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം എത്തുന്നത്. താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഐപിഎൽ നടത്താനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ ശ്രമം വിമർശനത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം തന്നെ ഐപിഎൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താനേ നിർവാഹമുള്ളൂവെന്നും ഇത് ആരാധകർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ഗാംഗുലി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരെ മറ്റു ടീമുകൾ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഗാംഗുലി സ്വീകരിച്ചത്.

‘ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. മുൻ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച് തന്നെ അവർക്ക് കളത്തിലിറങ്ങാനാകുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഇത്തവണ ഐപിഎൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഐപിഎല്ലിന് സാമാന്യം നീണ്ട ഷെഡ്യൂളാണുള്ളത്. എല്ലാം നന്നായിത്തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ആത്മാർഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’ – ഗാംഗുലി ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’യോട് പ്രതികരിച്ചു.

