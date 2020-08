റെയ്നയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, പറഞ്ഞത് വളച്ചൊടിച്ചു: മലക്കംമറിഞ്ഞ് ശ്രീനിവാസൻ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനായി (ഐപിഎൽ) യുഎഇയിലെത്തി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സുരേഷ് റെയ്നയ്‌ക്കെതിരെ ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളിൽനിന്ന് മലക്കംമറിഞ്ഞ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഉടമ എൻ.ശ്രീനിവാസൻ. ടീം വിട്ട തീരുമാനത്തിൽ സുരേഷ് റെയ്ന ഖേദിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞ ശ്രീനിവാസൻ ഞായറാഴ്ച നിലപാട് തിരുത്തി. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സുരേഷ് റെയ്നയ്‌ക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന. താൻ മുൻപു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് വിവാദമാക്കിയതാണെന്നും ശ്രീനിവാസൻ വിശദീകരിച്ചു.

ദുബായിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നതിനായി ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ടീം മാനേജ്മെന്റുമായി ഉരസിയാണ് റെയ്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. ഇതിനു പിന്നാലെ റെയ്നയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ശ്രീനിവാസൻ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ, റെയ്നയും ടീം മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത മറനീക്കി പുറത്തുവന്നു. അതേസമയം, ഐപിഎല്ലിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി വിയർപ്പൊഴുക്കിയ റെയ്നയെ ടീം ഉടമ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് ആരാധകരുടെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ശ്രീനിവാസൻ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയത്.

‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ പ്രതിനിധിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിമാറ്റി വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന ശ്രീനിവാസന്റെ ആരോപണം. ‘ഐപിഎല്ലിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഇതുവരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് റെയ്ന നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിസീമമാണെ’ന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇപ്പോൾ റെയ്ന കടന്നുപോകുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സ്വകാര്യത നൽകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെ’ന്നും ശ്രീനിവാസൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2008ലെ പ്രഥമ ഐപിഎൽ സീസണിനു മുന്നോടിയായി താരലേലത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീമിലെത്തിച്ചതുമുതൽ ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ‘ചിന്ന തല’യാണ് സുരേഷ് റെയ്ന. ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരവും റെയ്നയാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം റൺസും ചെന്നൈയ്ക്കു വേണ്ടി നേടിയതാണ്.

ഐപിഎല്ലിൽ 189 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 38 അർധസെഞ്ചുറികൾ സഹിതം 137.14 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 5368 റൺസാണ് റെയ്നയുടെ സമ്പാദ്യം. ഐപിഎല്ലിൽ 193 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച റെയ്നയുടെ പേരിലാണ് കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതിന്റെ റെക്കോർഡും. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചെന്നൈ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയേക്കാൾ മൂന്നു കളികൾ കൂടുതൽ റെയ്ന കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടക്കാലത്ത് ഒത്തുകളി വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് രണ്ടു വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് ലയൺസിനു വേണ്ടിയും കളിച്ചു.

‘ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് എക്കാലവും സുരേഷ് റെയ്നയ്‌ക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കും. ഈ വേദനയുടെ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും’ – ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു.

‘ഈ കളിക്കാരെല്ലാം ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിയുന്നവരാണ്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി അവർ ഒരു കുടുംബമായിട്ട്. കളിക്കാരെല്ലാം പ്രഥമ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോശം അർഥത്തിലല്ല. സംഗീത നാടകത്തിലെ മുഖ്യ ഗായികയോടാണ് ഞാൻ അവരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്. അതുപോലെ കളത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ലേ അവർ’ – വിവാദമായ പ്രസ്താവന വിശദീകരിച്ച് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു.

ഐപിഎല്ലിനിടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ റെയ്ന ഖേദിക്കേണ്ടി വരും എന്നുൾപ്പെടെ നടത്തിയ രൂക്ഷമായ പരാമർശങ്ങളിൽനിന്നാണ് ശ്രീനിവാസൻ പിന്നോട്ടുപോയത്.

‘ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കടിച്ചുതൂങ്ങിക്കിടക്കരുത്. ഒന്നും നോക്കാതെ തിരിച്ചുപോകണം. ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന രീതിയല്ല എന്റേത്. ചില സമയത്ത് വിജയം തലയ്ക്കു പിടിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. സീസൺ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. തനിക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെന്ന് റെയ്ന തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ഈ സീസണിലെ ശമ്പളം (11 കോടി രൂപ) അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണമായും നഷ്ടമാകും’ – ‘ഔട്ട്ലുക്കു’മായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: CSK will always stand by Suresh Raina; my comment taken out of context: N Srinivasan