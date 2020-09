ഹോട്ടൽ റൂമിന് ബാൽക്കണിയില്ലാത്തതിന് ഉടക്ക്, മടക്കം; ‘ചിന്ന തല’ ഉരുളുമോ?

ന്യൂഡൽഹി∙ ടീമിനുള്ളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ‘വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ കയ്യൊഴിഞ്ഞ ‘ചിന്നത്തല’യെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും കൈവിടുമോ? സൂചനകൾ ശരിയെങ്കിൽ സുരേഷ് റെയ്നയെ ഇനി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ജഴ്സിയിൽ കാണാൻ സാധ്യത തീർത്തും വിരളം. ടീം മാനേജ്മെന്റുമായും ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുമായും ഉരസിയാണ് താരം ടീം വിട്ടതെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇനിയൊരു മടങ്ങിവരവുണ്ടാകില്ലെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത്. ടീം വിട്ടതിന്റെ നഷ്ടം എന്താണെന്ന് റെയ്നയ്ക്ക് വൈകാതെ ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന ഉടമ എൻ. ശ്രീനിവാസന്റെ മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ്! പരാമർശം വിവാദമായപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ തിരുത്തിയെങ്കിലും പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു.

ടീമംഗമായ ദീപക് ചാഹർ ഉൾപ്പെടെ ചെന്നൈ സംഘത്തിലെ 12 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് സുരേഷ് റെയ്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി സിഎസ്കെ സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ്’ റെയ്നയുടെ മടക്കമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റെയ്ന ടീം വിടാൻ കാരണം ചികഞ്ഞവർക്കു മുന്നിൽ ആദ്യമെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃസഹോദരിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ പഞ്ചാബിലെ പഠാൻകോട്ടിൽ നടന്ന ആക്രമണമാണ്. പിതൃസഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, റെയ്നയും സംഘവും യുഎഇയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനും രണ്ടു ദിവസം മുൻപായിരുന്നു ഈ ആക്രമണമെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി.

ടീമിൽ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിലെ ആധി നിമിത്തമാണ് മടക്കമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിറ്റേന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. ചാനൽ മേധാവി കൂടിയായ അജയ് സേഥി ഗൾഫ് ന്യൂസിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദുബായിലെത്തിയതു മുതൽ റെയ്ന ആശങ്കാകുലനായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യങ്ങളിൽ റെയ്ന അതൃപ്തനായിരുന്നുവെന്നും ഇതേച്ചൊല്ലി ടീം മാനേജ്മെന്റുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നത്. ടീം താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ തനിക്കായി ഒരുക്കിയ റൂമിലെ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് റെയ്നയുടെ അതൃപ്തിക്കു കാരണമെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. തുടർന്ന് റെയ്നയ്‌ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ടീം ഉടമ എൻ. ശ്രീനിവാസൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തി. എല്ലാവർക്കും മുഖ്യ സ്ഥാനമാണ് ആവശ്യമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം റെയ്നയെ ഉന്നമിട്ടായിരുന്നു. ടീം വിട്ട റെയ്നയ്ക്ക് അതുമൂലം സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വൈകാതെ മനസ്സിലാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകി. വർഷാവർഷം 11 കോടി രൂപയാണ് റെയ്ന പ്രതിഫലമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽനിന്ന് വാങ്ങുന്നത്. ഈ തുക ഇക്കുറി നഷ്ടമാകും.

‘ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ പതിവനുസരിച്ച് പരിശീലകൻ, ക്യാപ്റ്റൻ, ടീം മാനേജർ എന്നിവർക്കാണ് സ്യൂട്ട് റൂം അനുവദിക്കുക. എങ്കിലും ടീം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ റെയ്നയ്ക്കും സ്യൂട്ട് റൂം തന്നെയാണ് നൽകാറുള്ളത്. പക്ഷേ, ഇത്തവണ താമസിച്ച റൂമിന് ബാൽക്കണിയില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം’ – ഐപിഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു വ്യക്തമാക്കി.

‘അത് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണെന്നത് സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോരാൻ മാത്രം വലിയ കാരണമാണോ അതെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനൊപ്പം മറ്റു കാരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടക്കത്തിന് പിന്നിലുണ്ടാകാം. ചെന്നൈ ടീമിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതിലെ ആധിയേക്കാൾ മറ്റു കാരങ്ങളുമുണ്ട്’ – അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം റെയ്നയുടെ ഭാഗത്തിനിന്ന് സംഭവിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്.

ഐപിഎല്ലിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ചെന്നൈ ടീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന റെയ്ന, ഇനിയങ്ങോട്ട് ടീമിൽ കണ്ടേക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ ഈ സീസണിൽ റെയ്നയുടെ സേവനം ടീമിനു ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് അറിയിപ്പെങ്കിലും 2021 സീസണിലും റെയ്നയെ ചെന്നൈ നിരയിൽ കാണാനിടയില്ലെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘ഈ സീസണിൽ റെയ്ന കളിക്കുന്നില്ല എന്നത് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാണ്. ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർക്ക് അത്ര ദഹിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച, ദീർഘനാളായി മത്സര ക്രിക്കറ്റിലില്ലാത്ത ഒരാൾ ചെന്നൈ ടീമിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകുമോ? ഒരുപക്ഷേ, അടുത്ത തവണ താരലേലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. മറ്റേതെങ്കിലും ടീം അദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങുകയും ചെയ്തേക്കും’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സുരേഷ് റെയ്നയ്ക്ക് പകരക്കാരനെ ഇതുവരെ ചെന്നൈ ടീം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, ദീപക് ചാഹറിനു പിന്നാലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച യുവതാരം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദിനെയാണ് റെയ്നയുടെ പകരക്കാരനായി ചെന്നൈ ടീം കാണുന്നതെന്നാണ് സൂചന. റെയ്ന ടീം വിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച ഉടമ എൻ.ശ്രീനിവാസനും അത്തരമൊരു സൂചന നൽകിയിരുന്നു. റെയ്‌നയുടെ ഭാഗത്തിനിന്ന് ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മാപ്പു പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തെ ഇനി ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കില്ലെന്നും ഐപിഎൽ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സുരേഷ് റെയ്നയ്ക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കും എന്ന പ്രസ്താവനയുമായി ശ്രീനിവാസൻ വീണ്ടും രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. ഐപിഎല്ലിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ചെന്നൈയ്‌ക്കു വേണ്ടി അടിയുറച്ചുനിന്ന റെയ്നയെ ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോൾ ടീം ഉടമ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് കടുത്ത വിമർശനം വരുത്തിവച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ മനംമാറ്റമെന്ന് കരുതുന്നു. ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് വിവാദമാക്കിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഇനി അറിയാനുള്ളത് രണ്ടു കാര്യം മാത്രം. സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് റെയ്നയുടെ വിശദീകരണമെന്താണ്? എല്ലാം കലങ്ങിത്തെളിഞ്ഞ് റെയ്ന വീണ്ടും ചെന്നൈ ക്യാംപിൽ എത്തുമോ? അതോ ‘ചിന്ന തല’ ഉരുളുമോ?



English Summary: End of road for Suresh Raina in CSK?