സച്ചിന്റെ ഓണാശംസ തർജമ ചെയ്തപ്പോൾ ‘WHO CARES’; ട്രോളുമായി ആരാധകർ

മുംബൈ∙ തിരുവോണ നാളിൽ മലയാളികൾക്ക് ആശംസ നേർന്ന് ക്രിക്കറ്റ് സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ മലയാളം ട്വീറ്റ്. മലയാളികള്‍ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിലും മലയാളം അത്ര പിടിയില്ലാത്ത ആരാധകർ അത് ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് തർജ ചെയ്തപ്പോഴോ? സംഭവം കൈവിട്ടുപോയി. ഇതോടെ ട്വിറ്ററിനെതിരെ ട്രോളുമായി ആരാധകർ രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

‘ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും ഈ ചിങ്ങപ്പുലരിയിൽ ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ’ എന്നായിരുന്നു സച്ചിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇതിനൊപ്പം #HappyOnam എന്ന ഹാഷ്ടാഗും ചേർത്തു.

‌മലയാളികളായ ആരാധകർക്ക് സച്ചിന്റെ ആശംസ എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയെങ്കിലും ഞെട്ടിയത് മലയാളം അറിയാത്തവരാണ്. സച്ചിന്റെ ട്വിറ്റർ വാളിലെ ‘അന്യഭാഷ’യുടെ അർഥം തേടിയവർ ഞെട്ടി. അന്യഭാഷാ ട്വീറ്റുകൾ ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യാൻ ട്വിറ്റർ തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന Translate Tweet എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തർജമ ഇങ്ങനെ:

Who cares ‍ Happy Onam to all. #HappyOnam (‘ഇതൊക്കെ ആരു ഗൗനിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ’ എന്ന് സാമാന്യ പരിഭാഷ)

എന്തായാലും സംഭവം ഏറ്റെടുത്ത ആരാധകർ തർജമ തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യാപകമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രോളുകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Sachin Tendulkar’s Onam tweet translated to ‘Who cares’