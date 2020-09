റെയ്ന പോയ സ്ഥിതിക്ക് ധോണി മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റുചെയ്യണം: ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ സുരേഷ് റെയ്ന ഈ സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം കളിച്ചിരുന്ന മൂന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനത്ത് മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി വരണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ് ഷോ’യിലാണ് ഗംഭീറിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഒരു വർഷത്തിലധികമായി സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ധോണിക്ക്, സാന്നിധ്യമറിയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ വഴിയാണ് ഇതെന്നും ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരമാവധി പന്തുകള്‍ നേരിടുന്ന വിധത്തിൽ ധോണി ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ മുന്നിലേക്ക് കയറണമെന്നാണ് ഗംഭീറിന്റെ അഭിപ്രായം.

ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിനായി യുഎഇയിലെത്തിയ റെയ്ന, ഒരാഴ്ചയോളം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 29നാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയത്. ‘വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മടക്കം. അദ്ദേഹം ഈ സീസണിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധോണി ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ സ്വയം പ്രമോട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന ഗംഭീറിന്റെ നിർദ്ദേശം.

‘മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാൻ ധോണിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി ധോണി കളത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ആവശ്യത്തിന് പന്തുകൾ നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടും. ഇന്നിങ്സിനെ താങ്ങിനിർത്താനും ധോണിക്കാകും. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അദ്ദേഹം ആ വേഷം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിലധികം താരങ്ങൾ ചെന്നൈ നിരയിൽ ഉള്ളതും ധോണി മൂന്നാം നമ്പറിലേക്ക് മാറാൻ കാരണമായി ഗംഭീർ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.

‘കേദാർ ജാദവ്, ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ, സാം കറൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ചെന്നൈ നിരയിലുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ മിടുക്കരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ധോണി മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങി ഇന്നിങ്സിന് ബലം നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്. റെയ്നയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഒരാൾ വരുന്നതാണ് നല്ലത്’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Dhoni should bat at No 3 in Raina's absence, feels Gautam Gambhir