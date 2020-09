ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് പിന്നിലാരെന്ന് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ട്: അമരീന്ദറിനോട് റെയ്ന

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനായി (ഐപിഎൽ) യുഎഇയിലെത്തിയശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരം സുരേഷ് റെയ്ന. നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന റെയ്ന, ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മൗനം വെടിഞ്ഞത്. ജൂലൈ 19ന് പിതൃസഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തേക്കുറിച്ചാണ് റെയ്നയുടെ പ്രതികരണം. പിതൃസഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനു പിന്നാലെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവരുടെ ഒരു മകൻ കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വേദന പങ്കുവച്ചും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി സഹായം തേടിയും റെയ്ന ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

‘പഞ്ചാബിലുള്ള എന്റെ കുടുംബത്തിനു സംഭവിച്ചത് ഭീകരമായതിലും അപ്പുറത്താണ്. എന്റെ അങ്കിളിനെ അവർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. എന്റെ ആന്റിയും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ഗുരുതരമായ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്രയും ദിവസം ജീവനുവേണ്ടി പൊരുതിയ അവരിൽ ഒരു സഹോദരനും കഴിഞ്ഞ രാത്രി മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ആന്റി ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്’ – റെയ്ന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘ആ രാത്രി യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ ആരാണ് ഈ ക്രൂരത ചെയ്തതെന്നോ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ക്രൂരകൃത്യം ആരാണ് ചെയ്തത് എന്നെങ്കിലും അറിയാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. അവർ ഇനിയും കൂടുതൽ ക്രൂരതകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടണം’ – പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് റെയ്ന മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചു.

∙ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

പഞ്ചാബിലെ പഠാൻകോട്ടിൽ ഈ മാസം 19ന് അർധരാത്രി കൊള്ളക്കാർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് റെയ്നയുടെ പിതൃസഹോദരി ആശാദേവിയുടെ ഭർത്താവ് അശോക് കുമാർ (58) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതര പരുക്കാണ് മരണകാരണമായത്. ആശാദേവിയും രണ്ടു മക്കളും ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മക്കളായ കൗശൽ കുമാർ (32), അപിൻ കുമാർ (24) എന്നിവരിൽ ഒരാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ രാത്രി മരിച്ചതായാണ് റെയ്നയുടെ ട്വീറ്റ് നൽകുന്ന സൂചന.

ഓഗസ്റ്റ് 19ന് അർധരാത്രി വീടിന്റെ ടെറസിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്കുനേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി കാലെ കച്ചേവാലയുടെ സംഘാംഗങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. പണവും ആഭരണങ്ങളും അക്രമികൾ കവർന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം നടന്നിട്ട് 10 ദിവസം പിന്നിട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അക്രമികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയ്ന പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായം തേടിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് 19ന് രാത്രിയാണ് ആക്രമണം നടന്നതെങ്കിലും, ഐപിഎല്ലിനായി യുഎഇയിലെത്തിയ റെയ്ന ഒരാഴ്ചത്തെ ക്വാറന്റീൻ കാലാവധിക്കു ശേഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതോടെയാണ് സംഭവം ജനശ്രദ്ധ നേടിയത്. ഐപിഎൽ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി റെയ്ന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കാരണം ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾക്കെതിരായ ആക്രമണമാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതേസമയം, റെയ്നയുടെ മടക്കത്തിനു പിന്നിൽ മറ്റു കാരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

