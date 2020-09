ആക്രമണം നടന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ച, റെയ്നയുടെ സഹോദരനും മരിച്ചു; അക്രമികൾ എവിടെ?

പഠാൻകോട്ട്∙ പഞ്ചാബിലെ പഠാൻകോട്ടിൽ കൊള്ളസംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്നയുടെ പിതൃസഹോദരിയുടെ മൂത്ത മകൻ കൗശൽ കുമാറാണ് (32) മരിച്ചത്. കൗശലിന്റെ പിതാവ് അശോക് കുമാർ ആക്രമണം നടന്ന ഓഗസ്റ്റ് 19ന് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. റെയ്നയുടെ പിതൃസഹോദരി ആശാദേവിയും ഇവരുടെ ഇളയ മകൻ അപിൻ കുമാറും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ്. ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ അശോക് കുമാറിന്റെ അമ്മ സത്യദേവി ആശുപത്രി വിട്ടു.

ഓഗസ്റ്റ് 19ന് അർധരാത്രി വീടിന്റെ ടെറസിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്കുനേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി കാലെ കച്ചേവാലയുടെ സംഘാംഗങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. പണവും ആഭരണങ്ങളും അക്രമികൾ കവർന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം നടന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായെങ്കിലും ഇതുവരെ അക്രമികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഇതിനിടെ, അക്രമികളെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുരേഷ് റെയ്ന നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിൽ അക്രമികളെ പിടികൂടാൻ റെയ്ന പഞ്ചാബ് പൊലീസിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെയും സഹായം തേടി.

ഓഗസ്റ്റ് 19ന് രാത്രിയാണ് ആക്രമണം നടന്നതെങ്കിലും, ഐപിഎല്ലിനായി യുഎഇയിലെത്തിയ റെയ്ന ഒരാഴ്ചത്തെ ക്വാറന്റീൻ കാലാവധിക്കു ശേഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതോടെയാണ് സംഭവം ജനശ്രദ്ധ നേടിയത്. ഐപിഎൽ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി റെയ്ന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കാരണം ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾക്കെതിരായ ആക്രമണമാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: Suresh Raina's cousin dies days after attack by robbers, no arrests yet