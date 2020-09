ഇത്തവണ ഇനിയും കൂടുതൽ റെയ്നമാർ ഉണ്ടാകും: മുന്നറിയിപ്പുമായി അപ്ടൺ

ദുബായ്∙ ഇത്തവണ കൂടുതൽ താരങ്ങൾ ഐപിഎല്ലിനായി യുഎഇയിലെത്തിയശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരം സുരേഷ് റെയ്നയുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രശസ്ത മെന്റൽ കണ്ടിഷനിങ് കോച്ച് പാഡി അപ്ടൺ. ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഇത്തവണ ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ താരങ്ങളിൽ ചിലർ കൂടി റെയ്നയുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത്തവണ സമ്മർദ്ദ ഘടകം പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂപ്പർതാരങ്ങളിൽ പലരും നിറംമങ്ങിയേക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച അപ്ടൺ, ‘ശരാശരി താരങ്ങളാ’കും ഇത്തവണ ഐപിഎല്ലിന്റെ താരങ്ങളാകുകയെന്നും പ്രവചിച്ചു.

ഐപിഎല്ലിനായി യുഎഇയിലെത്തിയ റെയ്ന ഒരാഴ്ചയോളം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ‘വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. റെയ്നയുടെ മടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഐപിഎല്ലിനായി ടീമുകളെല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഒഴികെയുള്ള ടീമുകളെല്ലാം ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി പരിശീലനവും പുനഃരാരംഭിച്ചു. ടീമിലെ രണ്ടു താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ക്വാറന്റീൽ കാലാവധി നീട്ടിയതാണ് ചെന്നൈയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ഇതിനിടെയാണ് റെയ്ന കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ ടീം വിട്ടത്. ചെന്നൈ ടീമിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതോടെ വിദേശ താരങ്ങളിൽ ചിലർ ഐപിഎല്ലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്.

ഇതിനിടെയാണ് കൂടുതൽ താരങ്ങൾ സുരേഷ് റെയ്നയുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാമെന്ന പാഡി അപ്ടന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിയ 2011 കാലഘട്ടത്തിൽ ടീമിന്റെ മെന്റൽ കണ്ടിഷനിങ് പരിശീലകനായിരുന്നു അപ്ടൺ. ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ്, ബിഗ്ബാഷ് ലീഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പരിശീലക പരിചയമുണ്ട്.

‘സുരേഷ് റെയ്നയുടെ അതേ മനഃസ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ടീമുകള്‍ക്കും അറിയാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കവും അവർ നടത്തുന്നുണ്ടാകും’ – അപ്ടൺ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ബയോ സെക്യുർ ബബ്ള്‍ താരങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ കുടുംബത്തെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താരങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അപ്ടണിന്റെ അനുമാനം. ഇത്തരം വെല്ലുവിളികൾ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾക്കായിരിക്കും വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

