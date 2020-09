റെയ്ന മകനേപ്പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ തിരികെ എടുക്കാൻ ഇടപെടില്ല: ‘ഉറച്ച്’ ശ്രീനിവാസൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനായി (ഐപിഎൽ) യുഎഇയിലെത്തിയശേഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയ സുരേഷ് റെയ്നയെ വീണ്ടും ടീമിലെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഉടമ എൻ. ശ്രീനിവാസൻ. റെയ്നയോട് സ്വന്തം മകനേപ്പോലെയാണ് താൻ പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്നും ശ്രീനിവാസൻ വ്യക്തമാക്കി. മകനേപ്പോലെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും വീണ്ടും ടീമിലെടുക്കണോ എന്നത് തന്റെ തീരുമാനമല്ലെന്നും ഇക്കാര്യം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ വിശദീകരണം. ശ്രീനിവാസന് താൻ ഇളയ മകനേപ്പോലെയാണെന്ന് സുരേഷ് റെയ്ന പറഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്കെതിരായ ശ്രീനിവാസന്റെ വിമർശനങ്ങളെ ‘മകനെ പിതാവ് ശാസിക്കുന്നതി’നോടും റെയ്ന താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ പ്രതികരണം.



ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിനായി യുഎഇയിലെത്തിയ റെയ്ന, ഒരാഴ്ചയോളം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 29ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ടീം മാനേജ്മെന്റുമായി ഉരസിയാണ് റെയ്നയുടെ മടക്കമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. റെയ്ന മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ശ്രീനിവാസൻ താരത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകർന്നു. തുടർന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റുമായി തനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും ശ്രീനിവാസൻ പിതാവിനേപ്പോലെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി റെയ്ന രംഗത്തെത്തി. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ പ്രതികരണം.

ഈ സീസണിൽത്തന്നെ താൻ ചെന്നൈ ക്യാംപിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കുമെന്ന സൂചനയും റെയ്ന നൽകിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയ്നയെ വീണ്ടും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ എന്നത് തന്റെ തീരുമാനമല്ലെന്ന ശ്രീനിവാസന്റെ പ്രഖ്യാപനം. റെയ്ന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ കടുത്ത വിമർശനമുന്നയിച്ച ശ്രീനിവാസനും പിന്നീട് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

‘അദ്ദേഹത്തെ (റെയ്നയെ) ഒരു മകനേപ്പോലെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഒരു വിജയമായി മാറിയത് ഉടമകൾ ടീമിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ കൈ കടത്താത്തതുകൊണ്ടാണ്. 1960കൾ മുതൽ ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യാ സിമന്റ്സ്. ഇനിയങ്ങോട്ടും എന്റെ ശൈലി ഇതു തന്നെയാകും’ – വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു.

ഈ സീസണിൽത്തന്നെ താൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കൂടെന്നില്ലെന്ന റെയ്നയുടെ വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീനിവാസന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ: ‘നോക്കൂ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ല. ഞങ്ങൾ ആ ടീമിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണ്. ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥരാണ്. അല്ലാതെ കളിക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥരല്ല. ടീം ഞങ്ങളുടേതാണ്. പക്ഷേ, കളിക്കാർ ഞങ്ങളുടേതല്ല. ഒരു കളിക്കാരനും എന്റെ സ്വന്തമല്ല’ – ശ്രീനിവാസൻ വ്യക്തമാക്കി.

സുരേഷ് റെയ്നയെ വീണ്ടും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോ എന്നത് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനമാണെന്നും ശ്രീനിവാസൻ വ്യക്തമാക്കി. ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിയും സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥനുമാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യം.

‘ഞാൻ ഈ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനല്ല. ആരെയാണ് ലേലത്തിൽ ടീമിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നോ ആരെയാണ് കളിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയാറില്ല. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രിക്കറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെന്തിന് ഇടപെടണം? – ശ്രീനിവാസൻ ചോദിച്ചു.

