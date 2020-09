ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സൗമ്യനായ ക്രിക്കറ്റ് താരം റെയ്ന: പിന്തുണച്ച് സമി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽവച്ച് ഏറ്റവും സൗമ്യനായ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇന്ത്യയുടെ സുരേഷ് റെയ്നയാണെന്ന് വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഡാരൻ സമി. ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’യ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് സമി റെയ്നയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡറെന്ന് സാക്ഷാൽ ജോണ്ടി റോഡ്സ് വിലയിരുത്തിയ താരമാണ് റെയ്നയെന്ന് സമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രസാദവും എളിമയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരവും സ്റ്റൈലിഷ് ബാറ്റ്സ്മാനുമാണ് റെയ്നയെന്ന് സമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ധോണിയും റെയ്നയും ഒരേ ദിവസം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് സമി റെയ്നയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത്.

‘അന്ന് കൂടുതൽ ആശംസകളും പുകഴ്ത്തലും സ്വാഭാവികമായും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എം.എസ്. ധോണിക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സൗമ്യനായ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സുരേഷ് റെയ്ന. നല്ല പ്രസാദമുള്ള രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരം, എളിമയുള്ളയാൾ, സ്റ്റൈലിഷ് ബാറ്റ്സ്മാൻ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡറാണ് റെയ്നയെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് സാക്ഷാൽ ജോണ്ടി റോഡ്സാണ്’ – സമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘റെയ്ന ക്രിക്കറ്റിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെയും വിലമതിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ധോണിയും റെയ്നയും ഒരേ ദിവസം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചത് ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെ ആഴമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ധോണിയോട് റെയ്നയ്ക്കുള്ള ബഹുമാനവും അതിൽനിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടു താരങ്ങളുടെ സേവനമാണ് ആ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ നഷ്ടമായത്’ – സമി പറഞ്ഞു.

‘ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ധോണിക്ക് ഒരു പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക തീർത്തും അസാധ്യമായിരിക്കും. തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെയും ഫീൽഡിങ്ങിലൂടെയും ക്രിക്കറ്റ് കളങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിച്ച റെയ്നയ്ക്കും എവിടെനിന്ന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തും? എക്കാലവും ആരാധകർക്ക് ആവേശം സമ്മാനിച്ച താരമാണ് റെയ്ന’ – സമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

