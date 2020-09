രഞ്ജിയിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ആളില്ലാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പന്തെറിയാനറിയാം: ഉമേഷ്

ദുബായ്∙ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കളിച്ച് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഐപിഎല്ലിൽ കാണികളില്ലാതെ കളിക്കുന്നത് പ്രയാസമാകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് താരം ഉമേഷ് യാദവ്. രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ കാണികൾ എത്താറില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്, ഐപിഎല്ലിൽ കാണികളില്ലാത്തത് വെല്ലുവിളിയാകില്ലെന്ന ഉമേഷ് യാദവിന്റെ നിരീക്ഷണം. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ വിദർഭയ്ക്കായി കളിക്കാറുള്ള താരമാണ് ഉമേഷ്. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ എന്നാൽ വിരാട് കോലിയും എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സും മാത്രമല്ലെന്നും ‘ഇന്ത്യാ ടുഡേ’യ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ ഉമേഷ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇതുവരെ ഐപിഎല്ലിൽ കാണികളില്ലാത്ത സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, തീരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം കാണികളായെത്തുന്ന രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചു പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് കാണാൻ ആളില്ലാത്തത് അത്ര പ്രശ്നമാകാനിടയില്ല. ഏതാനും രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ഐപിഎല്ലിലൂടെ വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാണികളില്ലെങ്കിലും സ്വയം ആവേശം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്’ – ഉമേഷ് യാദവ് വിശദീകരിച്ചു.

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് വിരാട് കോലി – എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് സഖ്യത്തെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഉമേഷ് യാദവ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങൾ കോലിയെയും ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെയും അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒട്ടേറെ വിജയങ്ങൾ നേടിത്തന്നിട്ടുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കളിച്ച അവസാന മത്സരം ഓർത്തു നോക്കൂ. അന്ന് ഗുർകീരത് മാനും ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മയറുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടിത്തന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോലിയെയും ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെയും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് പറയരുത്’ – ഉമേഷ് യാദവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഓരോ ടീമിലും 11 പേരുണ്ട്. രണ്ടു പേരെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാനാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തിനാണ് കളിക്കുന്നത്? ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും വിജയത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിവില്ലിയേഴ്സും കോലിയും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടാകാം. അത് ശരിതന്നെ. അവർ അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നത് ടീമിനും നല്ലതല്ലേ?’ – ഉമേഷ് യാദവ് ചോദിച്ചു.

