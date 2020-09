റെയ്നയ്ക്കു പിന്നാലെ ഹർഭജനും കൈവിട്ടു; ചെന്നൈ നിരയിൽ പ്രതിസന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിന് തയാറെടുക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് തിരിച്ചടിയായി വെറ്ററൻ സ്പിന്നർ ഹർഭജൻ സിങ്ങും ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് പിന്മാറി. ‘വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യം’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർഭജന്റെ പിൻമാറ്റം. ടീമംഗങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഹർഭജൻ ഇത്തവണ ഐപിഎല്ലിൽ കളിച്ചേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് താരം പിൻമാറിയതായി ‘എൻഡിടിവി’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുന്ന യുഎഇയിലെ പിച്ചുകളിൽ ഹർഭജനേപ്പോലൊരു പരിചയസമ്പന്നനായ സ്പിന്നറുടെ അഭാവം ചെന്നൈയെ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഹർഭജന്റെ അഭാവത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഇമ്രാൻ താഹിർ, ന്യൂസീലൻഡ് താരം മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ഇന്ത്യൻ താരം പിയൂഷ് ചാവ‌്‌ല എന്നിവരാകും ചെന്നൈയുടെ സ്പിൻ മുഖങ്ങൾ.

ചെന്നൈയുടെ തന്നെ വെറ്ററൻ താരം സുരേഷ് റെയ്നയും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ സീസണിൽ കളിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിനായി യുഎഇയിലെത്തി ആറു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് റെയ്ന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോലാഹലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു പരിചയസമ്പന്നനായ താരം കൂടി പിൻമാറുന്നത്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഐപിഎല്ലിനു മുന്നോടിയായി സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റ് ചെന്നൈയിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിശീലന ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഈ ക്യാംപിലും ഹർഭജൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. പിന്നീട് യുഎഇയിലേക്ക് പോയ ടീമിനൊപ്പവും അദ്ദേഹം ചേർന്നില്ല. യുഎഇ യാത്ര പലകുറി മാറ്റിവച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് പിൻമാറിയതായി അറിയിച്ചത്.

∙ പരിശീലനം ആരംഭിക്കാൻ ചെന്നൈ

അതിനിടെ, മൂന്നാം റൗണ്ട് പരിശോധനയിലും കോവിഡ് ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് സംഘം ഇന്നുമുതൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. അതേസമയം, കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ദീപക് ചാഹർ, ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് എന്നിവർ ക്വാറന്റീനിൽ തുടരും. ഇപ്പോഴത്തെ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഈ മാസം 19ന് സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും തമ്മിലാണ്.

യുഎഇയിലെത്തി ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ച ചെന്നൈ സംഘത്തിലെ 13 പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ടീമിലെ മറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം മൂന്നാം റൗണ്ട് പരിശോധനയിലും ഫലം നെഗറ്റീവായെന്ന് സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥൻ അറിയിച്ചു. മുൻപ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 13 പേർക്കും 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനൽ കാലയളവ് തീരുമ്പോൾ ഇരട്ട പരിശോധന നടത്തിയശേഷമാകും ടീമിനൊപ്പം ചേരാൻ അനുവദിക്കുക.



