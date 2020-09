കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിൽക്കണം, ഇക്കുറി ഐപിഎല്ലിനില്ല: സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹർഭജൻ

ജലന്ധർ∙ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശരിവച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽനിന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വെറ്ററൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ് പിൻമാറി. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് പിൻമാറുന്നതെന്നാണ് ഹർഭജന്റെ വിശദീകരണം. ഇക്കാര്യം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചതായും ഹർഭജൻ വ്യക്തമാക്കി. സീനിയർ താരം സുരേഷ് റെയ്നയ്‌ക്കു ശേഷം ചെന്നൈ നിരയിൽനിന്ന് പിൻമാറുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് ഹർഭജൻ.

‘ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന് പിൻമാറാനുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യന്തം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലാണ് എന്റെ പിൻമാറ്റം. എന്റെ സ്വകാര്യതയെ എല്ലാവരും മാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു. ഈ സീസണിൽ രണ്ടു കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഹർഭജനെ സ്വന്തമാക്കിയത്.

‘ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന് പിൻമാറാനുള്ള തീരുമാനം സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവരും അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. അതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. ഈ സീസണിൽ ചെന്നൈ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു. ഭാര്യ ഗീതയും നാലു വയസ്സുകാരി മകൾക്കുമൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്നാണ് ഹർഭജന്റെ ഭാഷ്യം.

ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് ഹർഭജൻ. മുന്നിലുള്ളത് ലസിത് മലിംഗ (170), അമിത് മിശ്ര (157) എന്നിവർ മാത്രം. ഹർഭജൻ പിന്മാറുന്നതോടെ ഈ സീസണിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഇമ്രാൻ താഹിർ, ന്യൂസീലൻഡ് താരം മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ഇന്ത്യൻ താരം പിയൂഷ് ചാ‌വ്‌ല എന്നിവരാകും ചെന്നൈയുടെ സ്പിൻ ആക്രമണം നയിക്കുക.

English Summary: I have pulled out of IPL due to personal reasons, want to be with family: Harbhajan