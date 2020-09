സച്ചിനും ധോണിയും ആദ്യം ഡിആർഎസിനെ എതിർത്തത് നിരാശപ്പെടുത്തി: തരൂർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ അംപയർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകൾ തിരുത്താനുള്ള മികച്ച അവസരമായിരുന്നിട്ടും സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഡിസിഷൻ റിവ്യൂ സിസ്റ്റത്തെ (ഡിആർഎസ്) എതിർത്തത് തന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി. ‘സ്പോർട്സ്കീഡ’ പ്രതിനിധിയുമായി നടത്തിയ ലൈവ് സംഭാഷണത്തിലാണ് തരൂർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും തുടക്കം മുതലേ ഡിആർഎസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ, ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ബിസിസിഐയും ഉന്നയിച്ചത്. പിന്നീട് ഏറെ വൈകിയാണ് ഇന്ത്യ ഡിആർഎസിന് സമ്മതം മൂളിയത്.

‘സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ് ഞാൻ. ഡിആർഎസിന്റെ ആരംഭം മുതൽതന്നെ അതിനായി വാദിച്ചിരുന്നയാളുമാണ്. സച്ചിൻ െതൻഡുൽക്കറും ധോണിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ എതിർത്തത് എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അംപയർമാരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മെ തിരിച്ചടിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡിആർഎസിനെ ഇത്രമാത്രം എതിർത്തതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല’ – തരൂർ പറഞ്ഞു.

ഭാവിയിൽ ഡിആർഎസ് ഇല്ലാത്ത രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലുമാകില്ലെന്ന് തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ കാലത്തിനിടെ അംപയർമാർക്ക് സംഭവിച്ച എത്രയോ പിഴവുകളാണ് ഡിആർഎസിലൂടെ പരിഹരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

‘ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയൊരു കണ്ടുപിടിത്തമാണ് ഡിആർഎസ്. ഇനിയങ്ങോട്ട് ഡിആർഎസ് ഇല്ലാത്ത രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലുമാകുന്നില്ല. കളത്തിലെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താനുള്ള അവസരമെന്ന നിലയിൽ അത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകമായിക്കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, കാഴ്ചക്കാരന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ആസ്വാദനം കൂടി ഡിആർഎസ് നൽകുന്നുണ്ട്. മത്സരം കൂടുതൽ നാടകീയമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയും’ – ശശി തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2008ൽ ഇന്ത്യാ – ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലാണു ഡിആർഎസ് ആദ്യമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. അന്ന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് എതിരായത് പിന്നീട് ഡിആർഎസിനെ കളത്തിനു പുറത്തു നിർത്താൻ ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 2009ൽ ന്യൂസിലൻഡ് – പാക്കിസ്ഥാൻ ടെസ്റ്റിൽ ഡിആർഎസ് ഒൗദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിച്ചു. ടീമുകളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാവാം ഡിആർഎസ്സിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന നിയമം വന്നതോടെ, ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മൽസരങ്ങളിൽ ഡിആർഎസ് പടിക്കു പുറത്തായി.

എട്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും ഡിആർഎസ് പരീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയാറായി. ആദ്യകാലത്ത് ഡിആർഎസിന്റെ കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ധോണി, പിന്നീട് ഈ സംവിധാനം ഏറ്റവും വിജയകരമായി ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയെന്നത് വേറെ കാര്യം. ഡിആർഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മികവ് ഡിആർഎസിന് ‘ധോണി റിവ്യൂ സിസ്റ്റം’ എന്ന പേരുപോലും സമ്മാനിച്ചു.

∙ എന്താണു ഡിആർഎസ്

അംപയർ ഡിസിഷൻ റിവ്യൂ സിസ്റ്റം എന്നു പൂർണനാമം. ഓൺഫീൽഡ് അംപയറുടെ സംശയകരമായ തീരുമാനങ്ങളെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻമാർക്കു പുനഃപരിശോധനയ്ക്കു വിടാം. തേഡ് അംപയറാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ടീമുകൾക്ക് ഓരോ റിവ്യുവിന് അവസരമുണ്ട്. ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം തെറ്റായാൽ റിവ്യൂ നിലനിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാകും. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം നിർണായകമാകുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എതിർ ടീമിന്റെ റിവ്യു നഷ്ടമാകില്ല. പക്ഷേ, തീരുമാനം അംപയറുടെതു തന്നെയാകും.

English Summary: I was extremely upset with Dhoni and Tendulkar for refusing DRS, says Shashi Tharoor