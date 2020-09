കത്തും കാത്തില്ല; ഐപിഎൽ കമന്ററിക്കുള്ള ബിസിസിഐ സംഘത്തിൽ മഞ്ജരേക്കറില്ല!

മുംബൈ∙ ഈ വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനായി (ഐപിഎൽ) ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) തയാറാക്കിയ ഇന്ത്യൻ കമന്റേറ്റർമാരുടെ പാനലിൽനിന്ന് മുൻ താരം കൂടിയായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ പുറത്ത്. ‘മുംബൈ മിററാ’ണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഐപിഎൽ കമന്ററി സംഘത്തിൽ തന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് മഞ്ജരേക്കർ ബിസിസിഐക്കു കത്തയച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിസിസിഐയുടെ എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന ഉറപ്പോടെയായിരുന്നു ഇത്. ഈ കത്തും അദ്ദേഹത്തെ തുണച്ചില്ലെന്നാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെ ഇന്ത്യൻ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്ന് ബിസിസിഐ കമന്ററി സംഘത്തിൽനിന്നു മഞ്ജരേക്കറെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

സുനിൽ ഗാവസ്കർ, ലക്ഷ്മൺ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ, മുരളി കാർത്തിക്, ദീപ് ദാസ് ഗുപ്ത, രോഹൻ ഗാവസ്കർ, ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ, അഞ്ജും ചോപ്ര എന്നിവരാണ് ബിസിസിഐ തയാറാക്കിയ ഇന്ത്യൻ കമന്റേറ്റർമാരുടെ ഏഴംഗ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ ഏഴു പേരിൽ ദീപ് ദാസ് ഗുപ്ത, മുരളി കാർത്തിക് എന്നിവർ അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ കമന്ററി പറയും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളുടെ ചുതമലയാണ്. ഇവർക്കു പുറമെ വിദേശ കമന്റേറ്റർമാരുമുണ്ട്.

ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ദുബായിലും അബുദാബിയിലും 21 മത്സരങ്ങൾ വീതമാണ് നടക്കുക. ഷാർജയിൽ 14 മത്സരങ്ങളും. പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള വേദികളിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ദുബായ്, ഷാർജ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണനയെന്നും ‘മുംബൈ മിററി’ലെ റിപ്പോർട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമന്റേറ്റർമാരെ മൂന്നു സംഘങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് ഇവരെ രണ്ട് ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളുകളിലേക്ക് മാറ്റും. അബുദാബിയിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് കമന്ററി നൽകേണ്ട കാർത്തിക്കും ദീപ് ദാസ് ഗുപ്തയും ഇന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും, യുഎഇ സർക്കാർ ക്വാറന്റീന്‍ കാലയളവ് 14ൽനിന്ന് ഏഴു ദിവസമാക്കി ചുരുക്കിയതോടെ ഇരുവരും യാത്രയും നീട്ടി. ഇനി സെപ്റ്റംബർ 10ന് മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പമാകും ഇരുവരുടെയും യുഎഇ യാത്ര.

അതേസമയം, ഈ സീസണിലെ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം ബിസിസിഐ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 13 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ബിസിസിഐ മത്സരങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വൈകിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്നുതന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 19ന് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടും.

∙ തുടർവിവാദങ്ങൾ, ഒടുവിൽ പുറത്ത്

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുമായും പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയുമായും ‘ഉരസി’യതു മുതൽ ‌വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ശനിദശയാണ് മഞ്ജരേക്കറിനു മുന്നിൽ ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലിന്റെയും വാതിലടച്ചത്. തുടരെ വിവാദങ്ങളിൽ കുരുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് മഞ്ജരേക്കറെ ഔദ്യോഗിക കമന്റേറ്റേഴ്സ് പാനലിൽനിന്ന് ബിസിസിഐ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടു തവണ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടു വിവാദങ്ങളിൽ മഞ്ജരേക്കറും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യം ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുമായി കോർത്ത മ‍ഞ്ജരേക്കർ, പിന്നീട് സഹ കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‌ലെയുമായും ഉരസി. ഇരു സംഭവങ്ങളിലും ആരാധകരൊന്നാകെ എതിരായതോടെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് മഞ്ജരേക്കറിനു നേരെ ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ, ‘കമന്റേറ്റർ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുരന്തമായ വർഷമാണ് 2019’ എന്ന ഏറ്റുപറച്ചിലുമായി മഞ്ജരേക്കർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

