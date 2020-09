ആളുകളിനി സച്ചിനെയും മറക്കും: ധോണിയെ ലത്തീഫിന് പരിചയപ്പെടുത്തി തൻവീർ!

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ വിജയങ്ങളിൽനിന്ന് വിജയങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയേക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി കേട്ട സംഭവം വിവരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായിരുന്ന റഷീദ് ലത്തീഫ്. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ വിഡിയോയിലാണ് ധോണിയേക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി കേട്ട സംഭവം റഷീദ് ലത്തീഫ് വിവരിക്കുന്നത്. ‘ആരാധകർ സച്ചിനേപ്പോലും ഇനി മറന്നേക്കു’മെന്ന മുഖവുരയോടെയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ പേസ് ബോളർ തൻവീർ അഹമ്മദ് ആദ്യമായി ധോണിയേക്കുറിച്ച് തന്നോട് വിവരിച്ചതെന്ന് ലത്തീഫ് വ്യക്തമാക്കി.

‘2004ൽ കെനിയയിൽ പര്യടനത്തിനു പോയ പാക്ക് ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന തൻവീർ അഹമ്മദുമായി സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു. ഫോണിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അന്ന് തൻവീർ എന്നോട് പറഞ്ഞു: റഷീദ് ഭായ്, പുതിയൊരു കളിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട്. ആരാധകർ ഇനി സച്ചിനേത്തന്നെ മറന്നാലും അതിശയിക്കാനില്ല. ഞാൻ അന്ന് തൻവീറിനെ തിരുത്തി. സച്ചിൻ എക്കാലവും സച്ചിൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയൊരു താരത്തെ ഇനി എങ്ങനെ കിട്ടാനാണെന്നും ഞാൻ തൻവീറിനോടു ചോദിച്ചു. എങ്കിലും ബ്രാൻഡ് വാല്യു നോക്കിയാൽ സച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയ താരമാണ് ധോണിയെന്ന് കാണാം’ – റഷീദ് ലത്തീഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2004ൽ ഇന്ത്യ എ ടീം കെനിയയിൽ വച്ച് ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര കളിച്ചിരുന്നു. കെനിയ, പാക്കിസ്ഥാൻ എ ടീമുകളായിരുന്നു എതിരാളികൾ. ഈ പരമ്പരയിലാണ് തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങുമായി ധോണി ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. അന്ന് ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത് ധോണിയായിരുന്നു. ഏഴു മത്സരങ്ങളിലെ ആറ് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 72.40 ശരാശരിയിൽ 362 റൺസ് നേടിയ ധോണിയായിരുന്നു അന്ന് പരമ്പരയിലെ ടോപ് സ്കോറർ. രണ്ട് സെഞ്ചുറികളും ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയും സഹിതം 362 റൺസാണ് ധോണി അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഈ പരമ്പരയിലെ ധോണിയുടെ പ്രകടനം കണ്ടാണ് ‘ഇനി ആരാധകർ സച്ചിനേപ്പോലും മറന്നേക്കാമെന്ന്’ തൻവീർ റഷീദ് ലത്തീഫിനോട് പറഞ്ഞത്.

ഇപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ പരിശീലകൻ കൂടിയായ മിസ്ബ ഉൾ ഹഖ് അന്ന് ഏഴ് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 348 റൺസുമായി ധോണിക്കു പിന്നിൽ രണ്ടാമതെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ‌ ഗൗതം ഗംഭീർ ഏഴ് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 325 റൺസുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം അധികം വൈകാതെ ധോണി ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിനായി അരങ്ങേറി.



English Summary: ‘People will forget Sachin after watching him’: How former Pakistan bowler introduced MS Dhoni to Rashid Latif