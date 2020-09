ഐസിസി ചെയർമാനായി ഇന്ത്യക്കാർ വേണ്ട: ഗാംഗുലിക്ക് പാക്ക് ബോർഡിന്റെ 'പാര'

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇത്തവണ ഇന്ത്യക്കാരൻ വരുന്നതിനെ എതിർത്ത് പരസ്യപ്രസ്താവനയുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) ചെയർമാൻ ഇഹ്‌സാൻ മാനി. ഐസിസിയിലെ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ ഇത്തവണ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരരുതെന്നാണ് മാനിയുടെ ആവശ്യം. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇക്കുറി ഐസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് എതിർപ്പുമായി പാക്ക് ബോർഡിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

ഐസിസിയിൽ ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നതായും ഇഹ്സാൻ മാനി ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരനായ ശശാങ്ക് മനോഹർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതു മുതൽ ഐസിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇമ്രാൻ ഖവാജയാണ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.

‘പുതിയ തലവനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനാകാത്തത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. 2014ലാണ് സ്വന്തം താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും ചേർന്ന് ഐസിസിയിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പിടിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവർ’ – മാനി പറഞ്ഞു.

ഈ മൂന്നു ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾക്കു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ ചെയർമാൻ പദവിയിലെത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമെന്നും മാനി നിര്‍‌ദ്ദേശിച്ചു. 2003 മുതൽ 2006 വരെ ഐസിസി ചെയർമാൻ പദവി വഹിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് മാനി. അതേസമയം, തനിക്ക് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

‘എന്തായാലും ഞാൻ ആ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ എന്നോട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ സേവിക്കാനാണ് താൽപര്യമെന്ന് ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിസി ചെയർമാനായി ഞാൻ മുൻപേ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ’ – മാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Next ICC chairman shouldn't be from 'Big Three': Ehsan Mani