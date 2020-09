‘കൊൽക്കത്ത താരത്തിന് 60 പന്തുകൾ ലഭിച്ചാൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി വരെ അടിച്ചേക്കാം’

ദുബായ്∙ ഏറെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ‌ സെപ്റ്റംബർ 19ന് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് യുഎഇയിൽ തുടക്കമാകുകയാണ്. താരങ്ങളെല്ലാം അവസാന ഘട്ട പരിശീലനത്തിൽ. ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പ്, ഗ്രൗണ്ടില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചയിലാണു ടീമുകൾ. അതിനിടെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് സൂപ്പർ താരം ആന്ദ്രെ റസ്സലിന് ബാറ്റിങ് ഓർ‍ഡറിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈ‍ഡേഴ്സ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായ ഡേവിഡ് ഹസി.



മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ റസ്സലിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ടീമിന് വേണ്ടത്ര ഗുണമായില്ലെന്നു വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് റസ്സലിന്റെ ബാറ്റിങ് പൊസിഷന്റെ കാര്യത്തിലും ചർച്ചകളുണ്ടായി. മോർഗനുള്ളതിനാല്‍ ബാറ്റിങ് നിരയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളില്ലാതെ റസ്സലിന് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണു ടീമിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഒരു മത്സരത്തിൽ 60 പന്തുകൾ റസ്സൽ നേരിട്ടാൽ ട്വന്റി20യിൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടാനും താരത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും ഹസ്സി പ്രതികരിച്ചു.



റസ്സലിനു സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതു ടീമിന് ഉപകരിക്കുമെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് അതായിക്കൂടാ? മൂന്നാം നമ്പരിൽ റസ്സൽ ഇറങ്ങി 60 പന്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടാൻ സാധിച്ചാൽ 200 റൺസ് നേടാന്‍ വരെ കഴിയും. റസ്സലിനൊപ്പം എന്തും സാധിക്കാനാകും. കൊൽക്കത്ത ടീമിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പാണ് അദ്ദേഹം– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഹസി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്ലിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിലായിരുന്ന റസ്സല്‍ 14 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 510 റൺസാണു നേടിയത്. മത്സരം കൈവിട്ടെന്നു തോന്നിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽപോലും റസ്സൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ടീമിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. പുതിയ സീസണിലും സമാനമായ ഫോം താരം തുടരുമെന്നാണു ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

ആവശ്യത്തിനു പന്തുകൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തന്നെ റസ്സൽ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇയാൻ മോർഗന്റെ പരിചയ സമ്പത്ത് ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും ഹസി പ്രതികരിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന് ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായിരിക്കും മോർഗൻ‌. ക്യാപ്റ്റൻ വിക്കറ്റിനു പിറകിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബോളർമാരെ സഹായിക്കാൻ മോർഗന് സാധിക്കും. മധ്യനിരയിൽ കാർത്തിക്കിനൊപ്പം ബാറ്റിങ് നിയന്ത്രിക്കാനും മോർഗനുണ്ടാകും– ഹസി പറഞ്ഞു.

ക്യാപ്റ്റൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്ക്, മോർഗൻ, റസ്സൽ എന്നിവർ ചേരുമ്പോൾ ബാറ്റിങ്ങിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ആശങ്കകളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണു ആരാധകരുടെ വാദം. നിതിഷ് റാണ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ടോം ബാന്റൻ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും ടീമിനു കരുത്താകും. സെപ്റ്റംബർ 23ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെയാണ് കൊൽക്കത്തയുടെ ആദ്യ പോരാട്ടം.



English Summary: If Andre Russell comes in at No.3 and bats 60 balls, he might even score a double hundred: David Hussey