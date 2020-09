‘ഇത്രയും ശാന്തത ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല’; ഐപിഎൽ കിരീടത്തിൽ കണ്ണെറിഞ്ഞ് കോലി

ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയും ആശങ്കയും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണു റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ (ആർസിബി) ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. സീസണിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ഒരിക്കലും ‘ഇത്രയും ശാന്തത തോന്നിയിട്ടില്ല’ എന്നാണു കോലി പറയുന്നത്. 2016ൽ കോലിയുടെ ടീം റണ്ണറപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ടു ടീമുകളുടെ പട്ടികയിൽ താഴെയായതിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാനുറച്ച്, ഐപിഎൽ കിരീടത്തിലേക്കു നോട്ടമിട്ടാണു കോലിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും വരവ്.

ലോകത്തെ പ്രമുഖ ഏകദിന ബാറ്റ്സ്മാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആരോൺ ഫിഞ്ച് തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാരുമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നാണു ടീം കരുതുന്നത്. ‘ഒരു സീസണിലേക്കു കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇത്ര ശാന്തത തോന്നിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം (ഡിവില്ലിയേഴ്സ്) വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലത്തു നിന്നാണു വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു, എന്നത്തേയും പോലെ വളരെ ശാന്തനും ഫിറ്റുമാണ്. ഐപിഎൽ സാഹചര്യമെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സന്തുലിതവും മികച്ചതുമായ സ്ഥലത്താണുള്ളതെന്നു തോന്നുന്നു.’– കോലി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.



‘ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വിദഗ്ധരായ കളിക്കാരുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മുൻകാല സംഭവങ്ങളുടെ വിഴുപ്പ് പേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു പരിചയമുള്ളയാളാണ് ആരോൺ ഫിഞ്ച്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസ് ബൗളർ ക്രിസ് മോറിസും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ– ബാറ്റ്സ്മാൻ ജോഷ് ഫിലിപ്പും സംഘത്തിലുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ഹോം, എവേ രീതിയിലല്ല ദുബായിലെ കളികൾ. സ്ഥിതിഗതികൾ മാറുകയാണ്. ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ മുൻതൂക്കമെന്നത് ഇത്തവണയില്ല. ഞങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയാണ്, ശാന്തതയോടെ’– കോലി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: IPL 2020: "Never Felt So Calm", Says Virat Kohli Ahead Of RCB's Campaign For Elusive Title