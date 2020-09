ദുബായ് ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐ‌പി‌എൽ) 19ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ പരിശീലനം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്. അതിനു തെളിവാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ടീം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിഡിയോകൾ. നെറ്റിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയും ക്രിസ് ഗെയ്‌ലും തമ്മിലുള്ള പരിശീലന സെഷന്റെ വീഡിയോ കാണികളും ഏറ്റെടുത്തു.

‘പേസ് ബാറ്ററി Vs ഗെയ്ൽ സ്റ്റോം’ (പേസിന്റെ പീരങ്കിപ്പട Vs ഗെയ്‍ൽ കൊടുങ്കാറ്റ്) എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണു വിഡിയോ. ഇന്ത്യൻ പേസർ ഷമിയുടെ ഉഗ്രൻ ബോൾ വിൻഡീസ് താരം ഗെയ്‌‍ൽ ഒട്ടും വെല്ലുവിളിയല്ലെന്ന മട്ടിൽ തട്ടിയിടുന്നതാണു വിഡിയോയിൽ. ടീമിന്റെ സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ അനുസരിച്ച് നല്ല മാനസികാവസ്ഥയിലാണു ഗെയ്‍ൽ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 13 മത്സരങ്ങളിലായി ഗെയ്ൽ 490 റൺസാണു നേടിയത്. ഐ‌പി‌എല്ലിന്റെ 2019 പതിപ്പിൽ 99 റൺസ് എന്ന ഉയർന്ന സ്കോറും നേടി.



ആകെ 45 ഫോറും 34 സിക്സും ഗെയ്ൽ അടിച്ചുകൂട്ടി. 14 മത്സരങ്ങളാണു ഷമി കളിച്ചത്. 324 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ ഷമി, 469 റൺസ് വഴങ്ങി. 19 വിക്കറ്റുകളും നേടി. യുഎഇയിൽ മികച്ച മത്സരമാണു ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടീം പ്ലേ ഓഫുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നില്ല. കെ.എൽ.രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് 20ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെയാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേരിടുക. ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു ടീമിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ.



