ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ട് പഠിക്കൂ: പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിനോട് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ‌ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ കണ്ടുപഠിക്കണമെന്ന് മുൻ പാക്ക് താരം സഹീർ അബ്ബാസ്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പ്രശ്നത്തിലാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റിലെ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ടു വരും, മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്തും. ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ എങ്ങനെയാണു കളിക്കുന്നതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ കാണണം. എപ്പോഴൊക്കെ അവർ പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ടു വന്ന് റൺസെടുക്കും– സഹീര്‍ അബ്ബാസ് ഒരു യൂട്യൂബ് പേജിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.



ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് എതിരാളികളിൽനിന്ന് പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നമ്മളിൽനിന്നാണ് പഠിച്ചത്. എതിരാളികളിൽനിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുനിൽ ഗാവസ്കർ പറയുമായിരുന്നു. രോഹിത് ശർമ നല്ല താരമെന്നാണു നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതെങ്കില്‍ അയാളില്‍നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം– സഹീർ അബ്ബാസ് വ്യക്തമാക്കി.



രോഹിത് എങ്ങനെയാണു കളിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെക്നിക്കുകളും മനസ്സിലാക്കുക. ഹനീഫ് മുഹമ്മദ്, രോഹൻ കൻഹായ് എന്നിവരുടെയെല്ലാം പ്രകടനങ്ങൾ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെപോയി പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ ബാറ്റിങ് നീരീക്ഷിച്ചാണു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്– അബ്ബാസ് പ്രതികരിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ കളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പരിശീലകർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു മാനേജർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹവും വരും. ഇത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തു.



ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്കും പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍ഡിനും ഇടയിലെ പാലമായി ഒരു പ്ലെയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വേണം. ശക്തമായൊരു അസോസിയേഷന്‍ ഇവിടെ വേണം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം അസോസിയേഷനിലൂടെ ഉറപ്പാക്കാമെന്നും അബ്ബാസ് പ്രതികരിച്ചു. 108 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെഞ്ചുറികൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സഹീര്‍ അബ്ബാസ് ‘ഏഷ്യൻ ബ്രാഡ്മാൻ’ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിലെ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ച് ഐസിസി അദ്ദേഹത്തെ ഐസിസി ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിമിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



