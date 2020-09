‘സ്വയം ധോണിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ; ഇതൊന്നും പന്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല’

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിയുമായി യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതു പന്തിന് നല്ലതല്ലെന്ന് ടീമിന്റെ മുൻ സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. ധോണിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ പ്രതീക്ഷയായ ഋഷഭ് പന്ത് കീപ്പിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും തുടരെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ടീം സമ്മർദത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യ ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ച് വിക്കറ്റുകൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പന്തിന്റെ സ്വഭാവവും വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ധോണിയുമായുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമെന്നാണ് പ്രസാദിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.



എപ്പോൾ ഋഷഭ് പന്ത് കളിക്കാനെത്തിയാലും അദ്ദേഹത്തെ ധോണിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തും. പന്ത് ഒരുപക്ഷേ അതിലുള്ള സന്തോഷത്തിലായിരിക്കാം. അതിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കണമെന്ന് പന്തിനോടു പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്– പ്രസാദ് ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ധോണിയുടെ രീതികളടക്കം കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് പന്ത് ശ്രമിക്കുന്നത്. ധോണിയുടെ ഈ നിഴലിലാണ് പന്ത് എപ്പോഴും. അദ്ദേഹം സ്വയം ധോണിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം ഋഷഭ് പന്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ വ്യക്തമാണെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.



2017ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിലൂടെയാണ് പന്ത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത്. 2018ൽ നോട്ടിങ്ങാമിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തന്നെ ടെസ്റ്റിലും അരങ്ങേറിയ താരത്തിന് പിന്നീടു നിരവധി അവസരങ്ങളാണു ടീമില്‍ ലഭിച്ചത്. ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി സെഞ്ചുറികൾ നേടിയെങ്കിലും ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും താരത്തിന് മികവ് പൂർണമായും പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.



ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലും ട്വന്റി20യിലും കെ.എൽ. രാഹുൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ റോളിലും തിളങ്ങിയതോടെ പന്തിന്റെ ഭാവി തുലാസിലായി. പല മത്സരങ്ങളിലും ബെഞ്ചില്‍ മാത്രമൊതുങ്ങി താരത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ഇപ്പോൾ. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ‍ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലാണ് താരം കളിക്കുന്നത്.



