പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പോര, മിസ്ബയുടെ സ്ഥാനം തെറിച്ചേക്കും? കണ്ണിട്ട് അക്തർ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ചീഫ് സിലക്ടറാകാൻ മുൻ പേസ് ബോളർ ശുഐബ് അക്തർ. ചീഫ് സിലക്ടറുടെ ചുമതലയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായി അക്തർ തന്നെയാണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് മിസ്ബ ഉൾ ഹഖിനെ ചീഫ് സിലക്ടറായി നിയമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ടീമിന് കാര്യമായ പ്രകടനങ്ങൾ പിന്നീടും പുറത്തെടുക്കാനായില്ല.

വീണ്ടുമൊരു മാറ്റത്തിന് പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മുതിർന്നാൽ മിസ്ബയ്ക്കു സിലക്ടർ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും. പാക്കിസ്ഥാന്റെ പരിശീലകൻ കൂടിയാണ് മിസ്ബ. പാക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ ‘പ്രധാന സ്ഥാനം’ വഹിക്കാനുള്ള താൽപര്യം അക്തർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്നും അക്തർ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ക്രിക്കറ്റ് കളി നിർത്തിയിട്ട് ഏറെയായെങ്കിലും വിമർശനങ്ങളും വിവാദങ്ങളുമായി വാർത്തകളിൽ സജീവമാണ് അക്തർ.

യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ അക്തറിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് വിലയിരുത്തലുകളും പ്രശസ്തമാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് സിലക്ടറുടെ ചുമതല നൽകുകയാണെങ്കിൽ‌ താരത്തിന് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും. ‘ഇപ്പോൾ വളരെ സുഖപ്രദമായ ജീവിതമാണ്. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ ഞാൻ തയാറാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ എനിക്കു ഭയമില്ല. അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കു ഞാൻ സമയം നൽകും. പാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡുമായുള്ള ചർച്ചയെക്കുറിച്ചു വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിടാനാകൂ. ഞാനോ പിസിബിയോ ഇക്കാര്യത്തിൽ യെസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല– അക്തർ വ്യക്തമാക്കി.



പാക്കിസ്ഥാന്റെ സൂപ്പർ താരമായിരുന്നെങ്കിലും പരുക്കുകളും വിവാദങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അക്തറിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ. 46 ടെസ്റ്റുകളും 163 ഏകദിനങ്ങളും 15 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള അക്തർ യഥാക്രമം 178, 247, 19 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2011 ലോകകപ്പിലാണ് അക്തർ പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി അവസാന മത്സരം കളിച്ചത്.



