പ്രഥമ ലങ്കൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ താരലേലത്തിന് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് മുനാഫ് പട്ടേലും!

കൊളംബോ∙ ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (എൽപിഎൽ) പ്രഥമ സീസണിനു മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന താരലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരവും. 2011 ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന മുനാഫ് പട്ടേലാണ് താരലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 150 വിദേശ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇടംപിടിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, ഗുജറാത്ത് ലയൺസ് തുടങ്ങിയ ടീമുകൾക്കു കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് മുനാഫ് പട്ടേൽ.

ഈ വർഷം നവംബർ 14 മുതൽ ഡിസംബർ ആറു വരെയാണ് ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പ്രഥമ സീസൺ അരങ്ങേറുക. പ്രഥമ സീസണിനു മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് താരലേലം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൽപിഎല്ലിന്റെ പ്രഥമ സീസണിൽ അഞ്ച് ടീമുകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ഓരോ ടീമിനും 19 താരങ്ങളെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിൽ ആറു വിദേശ താരങ്ങൾക്കാണ് ഓരോ ടീമിലും അവസരം കിട്ടുക. അഞ്ച് ടീമുകളിലുമായി ആകെ 30 വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഇതിനു പുറമെ 65 ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങൾക്കും ലീഗിന്റെ ഭാഗമാകാം.

മുനാഫ് പട്ടേലിനു പുറമെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ക്രിസ് ഗെയ്ൽ, ഡാരൻ സമി, പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദി, വിലക്കിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന ബംഗ്ലദേശ് താരം ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ, ഇംഗ്ലിഷ് താരം രവി ബൊപ്പാര, ന്യൂസീലൻഡ് താരം കോളിൻ മൺറോ തുടങ്ങിയവരും താരലേലത്തിനുള്ള വിദേശ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.

