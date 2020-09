ദുബായ്∙ ഐപിഎല്ലിന് സെപ്റ്റംബർ 19 ന് തുടക്കമാകാനിരിക്കെ കമന്റേറ്റർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിക്കാതെ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി കമന്ററി പാനലിലെ അംഗങ്ങളെ സീസണ്‍ തുടങ്ങാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ബിസിസിഐയും സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയും തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കാരും വിദേശികളുമടങ്ങിയ പാനലിൽ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറിന് ഇടം നേടാൻ സാധിച്ചില്ല.



ഇംഗ്ലിഷിൽ സുനിൽ ഗാവസ്കർ, ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ, ദീപ് ദാസ്ഗുപ്ത, ഇയാൻ ബിഷപ്, മുരളി കാർത്തിക്ക്, ഡാനി മോറിസണ്‍ തുടങ്ങിയവരും ഹിന്ദിയിൽ ഇര്‍ഫാൻ പഠാൻ, ആശിഷ് നെഹ്റ, ജതിൻ സപ്രു, നിഖിൽ ചോപ്ര, സഞ്ജയ് ബംഗാർ എന്നിവരുമാണ് കമന്ററി പറയുക. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്റർമാരിൽ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ പ്രമുഖൻ. 2008ൽ ഐപിഎല്ലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കമന്റേറ്ററായിരുന്നു മഞ്ജരേക്കർ.



ഇന്ത്യയ്ക്കായി 37 ടെസ്റ്റുകളും 74 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുമായുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണു വിവാദത്തിലാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ‘പൊട്ടും പൊടിയും’ മാത്രമറിയുന്ന കളിക്കാരനെന്ന് മഞ്ജരേക്കർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടുന്നതിനു മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനു ജഡേജ ട്വിറ്ററിലും പിന്നീട് സെമി പോരാട്ടത്തിൽ പ്രകടനത്തിലൂടെയും മറുപടി നല്‍കി.

ഇന്ത്യ–ബംഗ്ലദേശ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ കമന്ററി ബോക്സിൽ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറും ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെയും വാക്കുകൾകൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. വാക്പോരിൽ ജയിക്കാൻ ഒടുവിൽ ഭോഗ്‍ലെയ്ക്ക് കളിച്ച പരിചയമില്ലെന്ന തരത്തിൽ താറടിച്ചുകാട്ടിയ മഞ്ജരേക്കറിനെതിരെ ആരാധകർ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയത്. 2019 കമന്റേറ്റർ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുരന്ത വർഷമായിരുന്നെന്നു മഞ്ജരേക്കർ നേരത്തേ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. വിവാദങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ മഞ്ജരേക്കർ ബിസിസിഐയ്ക്കു കത്തയച്ചു. ഐപിഎല്ലിനുള്ള കമന്റേറ്റർ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. എന്നാൽ ബിസിസിഐ ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയാറായില്ല.

English Summary: IPL 2020: Star Sports reveal names of their English and Hindi commentators; Sanjay Manjrekar excluded