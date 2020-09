ഭയമില്ല, ജയസൂര്യയെ സിക്സർ പറത്തി; കോലിയെ പണ്ടേ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് ഹർഭജൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ പ്രതിഭ പണ്ടേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓഫ് സ്പിന്നർ ഹർഭജൻ സിങ്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ലാൽചന്ദ് രാജ്പുത്തിൽനിന്നാണു കോലിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം കേട്ടത്. അതിന് ശേഷം ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ സീസണിൽ തന്നെ കോലിയുടെ മികവ് നേരിട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടതായും ഹർഭജൻ സിങ് ഒരു സ്പോർ‌ട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



ഐപിഎല്‍ ആദ്യ സീസണില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരമായിരുന്നു ഹർഭജൻ. സച്ചിന്‍ കളിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ മുംബൈ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കു പുറമേ ശ്രീലങ്കൻ താരം സനത് ജയസൂര്യയും അന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലായിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കോലിക്ക് ഇതൊന്നും വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഹർഭജൻ പറയുന്നത്. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ്– മുംബൈ മത്സരത്തിനിടെ കോലിക്ക് ജയസൂര്യയുടെ പന്തുകളെ നേരിടേണ്ടിവന്നു.



എന്നാൽ ജയസൂര്യയെ കോലി നേരിട്ട രീതി കണ്ട് അദ്ഭുതപ്പെട്ടതായി ഹർഭജൻ പറയുന്നു. ഭാവിയിൽ ലോകക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ തിളങ്ങുന്ന താരമായി കോലി മാറുമെന്ന് അപ്പോഴെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതായും ഹർഭജൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ഐപിഎൽ ലേലത്തിന് മുൻപേ തന്നെ കോലിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിനിടെ ക്രീസിൽനിന്നും ഇറങ്ങി കോലി ജയസൂര്യയുടെ പന്ത് സിക്സർ പറത്തി. ഈ സമയത്ത് ജയസൂര്യയുടെ മികവിനെ കോലി ഭയപ്പെട്ടില്ല. അതാണ് കോലിയിലെ ഭാവി താരത്തെ എനിക്കു കാണിച്ചു തന്നത്– ഹർഭജൻ പ്രതികരിച്ചു.

ഐപിഎൽ 2020 സീസണിൽ‌ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീമിനു വേണ്ടി കളിക്കാനിരുന്ന ഹർഭജൻ സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിക്കാനില്ലെന്നു നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് താരം ഐപിഎല്ലിൽനിന്നു പിന്‍മാറിയത്. അതേസമയം ഐപിഎല്ലിൽ സ്വകാര്യ ടിവി ചാനലായ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ അനലിസ്റ്റായി താരം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

English Summary: Harbhajan Singh recalls a moment from IPL 2008 when he realised the potential in Virat Kohli