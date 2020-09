മകൾ ഭാര്യയോടൊപ്പം; കണ്ടിട്ട് മാസങ്ങളായി: സങ്കടപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് ഷമി

ദുബായ്∙ മകൾ ഐറയെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നതായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് ഷമി. ഷമിയിൽനിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്ന ഭാര്യ ഹസിൻ ജഹാനോടൊപ്പമാണ് മകൾ ഐറ താമസിക്കുന്നത്. വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മകളെ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിലുള്ള സങ്കടം ഷമി പങ്കുവച്ചത്. മകളെ വളരെയേറെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോക്ഡൗണിൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവളെ കണ്ടിട്ട് മാസങ്ങളായി. മകൾ വളരെ വേഗം വളരുകയാണ്– ഷമി പ്രതികരിച്ചു.



നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് ഏറെ നാളായി. പ്രിയപ്പെട്ട കളിയിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നത് കുട്ടികൾ മിഠായി കടയിൽ ഉള്ളതുപോലെ സന്തോഷകരമാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിശീലന മത്സരമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാവരും പഴയ താളത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരികയാണ്. കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല– ക്രിക്കറ്റിലെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ചു ഷമി വ്യക്തമാക്കി. ലോക്ഡൗണിൽ സ്വന്തം ഫാം ഹൗസിൽ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു താരം.



സുഹൃത്തായ ഉമേഷിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹസ്പൂരിലെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ലോക്ഡൗണായി തോന്നിയിട്ടില്ല. രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. ആറ് അടുക്കളകളാണ് ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. വൈകിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങും. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു– ഷമി പറഞ്ഞു.



ആരാധകരുടെ മുന്നിൽ കളിക്കുന്നത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സാധിക്കില്ലല്ലോ. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സമയത്ത് പോരാടുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. കഠിനമായ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ മുഖത്ത് ചിരി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നെപ്പോലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആരാധകർക്കായി അതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഐപിഎല്‍‌ ഒരു സീസണിൽ‌ ആരാധകരുടെ മുന്നിലല്ലാതെ കളിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നും ഷമി വ്യക്തമാക്കി. ഐപിഎല്ലിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ താരമാണ് ഷമി. സെപ്റ്റംബർ 20ന് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റൽ‌സിന് എതിരെയാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ആദ്യ പോരാട്ടം.



