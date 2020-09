ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ല: പാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡ്

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങളിൽ പുറത്തുവരാറുള്ളത്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ തർക്കങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പരമ്പര നടന്നിട്ട് ഏകദേശം എട്ടു വർഷത്തോളമായി. ഇന്ത്യയുമായി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളിൽ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മേധാവി എഹ്‍സാൻ മാനി.



ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ബിസിസിഐയുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തില്ല. വർഷങ്ങളായി ബിസിസിഐയുമായി ചർച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു ബിസിസിഐ വിട്ടുമാറുകയാണ്. ട്വന്റി20 ആണെങ്കിലും മറ്റു പരമ്പരകളാണെങ്കിലും എല്ലാം ബിസിസിഐയുടെ കൈകളിലാണ്– എഹ്സാൻ മാനി വ്യക്തമാക്കി.



നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി ട്വന്റി20 പരമ്പര കളിക്കുന്നതിന് പാക്കിസ്ഥാന് യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ല. ആദ്യം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം. അതിനു ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം– മാനി പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിസിഐയ്ക്ക് പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനോടു പറയാം. ക്രിക്കറ്റിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് ഐസിസി ഭരണഘടനയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഐസിസി ബിസിസിഐയോടു സംസാരിക്കണം– മാനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഏഷ്യകപ്പ് കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കില്ലെന്ന് ഈ വർഷം ആദ്യം ബിസിസിഐ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏഷ്യകപ്പ് പാക്കിസ്ഥാന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 14 വർഷമായി ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല. 2012–13 കാലത്താണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം ഏകദിന പരമ്പര കളിക്കാൻ അവസാനമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. അതേസമയം ഐസിസിയുടെ പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ട്.



