ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഈ ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ച: സേവാഗ്

മുംബൈ∙ ദീർഘനാളായി സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ മടങ്ങിവരവാണ് ഈ ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഘടകമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ്. ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിന് യുഎഇയിൽ ശനിയാഴ്ച തുടക്കമാകാനിരിക്കെയാണ് ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായുള്ള ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പ് സേവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ധോണി നയിക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

‘കളിക്കാരും കാണികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സ്പെഷലായ ഒരു ഐപിഎൽ സീസണായിരിക്കും ഇത്. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവാകും ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ കാഴ്ച. ഇതുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ആകർഷണങ്ങളാണ് ഇക്കുറി ഐപിഎല്ലിൽ ഉള്ളത്. അതെല്ലാം എടുത്തു പറയണോ?’ – സേവാഗ് ചോദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റശേഷം ധോണി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞിട്ടില്ല. ധോണി സജീവ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് കാത്തിരുന്ന ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 15ന് താരം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നുള്ള വിരമിക്കലും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്ന ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ധോണി വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങാനിരിക്കെയാണ് ആ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇത്തവണ ഐപിഎല്ലിന്റെ ഹൈലൈറ്റെന്ന സേവാഗിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം.

ഇത്തവണ ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് പഴയ മത്സരങ്ങൾ കാണാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഏറെ സമയം ചെലവഴിച്ചതായും സേവാഗ് വിശദീകരിച്ചു. ‘പഴയ മത്സരങ്ങൾ കാണാനും അവയെ ഇഴകീറി പരിശോധിക്കാനും ഒട്ടേറെ സമയം ചെലവഴിച്ചു. എന്റെ പഴയ ഇന്നിങ്സുകളും അക്കൂട്ടത്തിൽ കണ്ട് വിശകലനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഡിഎൻഎയുടെ ഭാഗമാണ് ക്രിക്കറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ മടങ്ങിവരവിനായി നാം ഇത്രയേറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത്’ – സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

