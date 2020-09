‘അശ്വിനായില്ല’, പകരം റഷീദിന് ക്രീസിലേക്ക് ‘വഴി കാട്ടി’ സ്റ്റാർക്– വിഡിയോ

മാഞ്ചസ്റ്റർ∙ ഓസ്ട്രേലിയ–ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനിടെ ബോളിങ് പൂർത്തിയാകും മുൻപേ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ആദിൽ റഷീദിന് ക്രീസിലേക്ക് ‘വഴി കാട്ടി’ ഓസീസ് പേസ് ബോളർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ (49–ാം ഓവറിൽ) സംഭവം. ഇതേ ഓവറിൽ തനിക്കെതിരെ സിക്സ് നേടിയ റഷീദിനെ ‘മങ്കാദിങ്ങി’ലൂടെ പുറത്താക്കാൻ സ്റ്റാർക്കിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും താരം അതിനു മുതിരാതിരുന്നത് ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടി. പകരം ആക്ഷൻ അവസാനിപ്പിച്ച സ്റ്റാർക്ക്, ഏറെ മുന്നിലേക്ക് കയറി നിന്നിരുന്ന റഷീദിനോട് ക്രീസിലേക്ക് തിരികെ കയറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലായി.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സിന്റെ 49–ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ക്രീസിൽ 30 പന്തിൽ 35 റൺസുമായി ക്രിസ് വോക്സും ആറു പന്തിൽ നാലു റൺസുമായി ആദിൽ റഷീദും. സ്റ്റാർക്കിന്റെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ വോക്സ് ഡബിളും രണ്ടാം പന്തിൽ സിംഗിളും നേടി. മൂന്നാം പന്ത് നേരിട്ട റഷീദ് സ്ക്വയർ ലെഗ്ഗിലൂടെ പന്ത് ഗാലറിയിലെത്തിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ വീണ്ടും സിംഗിൾ.

ഇതോടെ ക്രീസിലെത്തിയ വോക്സിനെതിരെ അഞ്ചാം പന്ത് എറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർക്ക് ബോളിങ് ആക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾത്തന്നെ റഷീദ് ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയത്. ഇതോടെ ആക്ഷൻ അവസാനിപ്പിച്ച സ്റ്റാർക്ക് ബോൾ ചെയ്യാതെ റഷീദിനോട് ക്രീസിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റഷീദ് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ മത്സരത്തിനിടെ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

‘മങ്കാദിങ്ങി’ന്റെ ന്യായ, അന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ച തുടരുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോസ് ബട്‍ലറിനെ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ ‘മങ്കാദിങ്ങി’ലൂടെ പുറത്താക്കിയതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ആരംഭിച്ച ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. ബോളർ ക്രീസ് വിട്ട് ബോൾ ചെയ്താൽ നോബോൾ അനുവദിക്കുന്നതുപോലെ ബോളിങ് പൂർത്തിയാകും മുന്‍പ് നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസ് വിട്ടാൽ പെനൽറ്റി റൺസ് വേണമെന്ന് അശ്വിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോളർമാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ‘മങ്കാദിങ്ങി’നു മുതിരാതെ റഷീദിന് ക്രീസിലേക്ക് ‘വഴി കാട്ടി’ സ്റ്റാർക്കിന്റെ മാതൃക.

English Summary: Mitchell Starc leaves Adil Rashid with a warning instead of 'Mankading' him