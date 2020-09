രോഹിത്തിന്റെ മുംബൈ, ധോണിയുടെ ചെന്നൈ മുഖാമുഖം; ഐപിഎൽ ക്ലാസിക്കോ!

അബുദാബി ∙ ‘ഹീ ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്! ലസിത് മലിംഗ ,യൂ ബ്യൂട്ടി...’ മുംബൈ ആരാധകർ കോരിത്തരിച്ച, ചെന്നൈ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചു തകർന്ന, കഴിഞ്ഞ ഐപിഎലിലെ ഫൈനൽ നിമിഷം. 150 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് രണ്ട് റൺസ് അകലെ പൊരുതി വീണപ്പോൾ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നടന്നുകയറിയത് തങ്ങളുടെ നാലാം ഐപിഎൽ കിരീടത്തിലേക്ക്.

ഐപിഎലിലെ എൽ ക്ലാസിക്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുംബൈ–ചെന്നൈ മത്സരത്തോടെ തന്നെ 13–ാം സീസണിന് കൊടിയേറുമ്പോൾ കണക്കും കലിപ്പും തീർക്കാനാണ് ധോണിയുടെ നായകത്വത്തിലുള്ള ചെന്നൈ ഇറങ്ങുന്നത്. മറുവശത്ത് ബോളിങ് നിരയും ബാറ്റിങ് നിരയും കൂടുതൽ താരസമ്പന്നമാക്കിയാണ് രോഹിത് ശർമയുടെ മുംബൈയുടെ വരവ്.

∙ മുന്നിൽ മുംബൈ

ഐപിഎലിലും ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ട്വന്റി20യിലുമായി 30 തവണ നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ 18 തവണയും വിജയം മുംബൈ നേടി. ഐപിഎലിൽ ഏറ്റവുമധികം വിജയശതമാനമുള്ള (61.28 ശതമാനം) ടീം ആയിരുന്നിട്ടും മുംബൈയെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടിടിക്കുന്നു എന്ന സങ്കടം ചെന്നൈയ്ക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 4 തവണ ഏറ്റുമുട്ടി; നാലിലും ചെന്നൈ തോറ്റു.

∙ ഗതി ‘തിരിക്കാൻ’ സ്പിന്നർമാർ

സ്പിൻ ബോളർമാരുടെ പറുദീസയായ യുഎഇയിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്പിന്നർമാരായിരിക്കും. ഇമ്രാൻ താഹിർ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കരൺ ശർമ, പിയൂഷ് ചൗള തുടങ്ങിയ മികച്ച സ്പിന്നർമാരാണു ചെന്നൈയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ്, ലുൻഗി എൻഗിഡി എന്നിവരെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ യുഎഇയിലെ വേഗം കുറഞ്ഞ പിച്ചുകളിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കെൽപുള്ള പേസ് ബോളർമാർ ഇല്ലാത്തത് ചെന്നൈ ബോളിങ് നിരയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു.

മറുവശത്ത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഞെട്ടിച്ച രാഹുൽ ചഹറിനായിരിക്കും മുംബൈ സ്പിൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ ചുമതല. ബോളിങ് നിരയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്ന ലസിത് മലിംഗയുടെ പിൻമാറ്റം മുംബൈയ്ക്ക് തലവേദനയാണ്. എന്നാൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ട്രെന്റ് ബോൾട്ടും ജയിംസ് പാറ്റിൻസണും നേഥൻ കൂൾട്ടർനൈലും അടങ്ങുന്ന പേസ് അറ്റാക്ക് ബോളിങ് ഭദ്രമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മുംബൈയ്ക്കുണ്ട്.

∙ ബാറ്റിങ് ബാലൻസ്

ബോളിങ്ങിനൊപ്പം ബാറ്റിങ്ങിലും സന്തുലിത ടീമുമായാണ് മുംബൈ എത്തുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ക്രിസ് ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിന്റൻ ഡികോക് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഓപ്പണിങ്ങിനായി നിയോഗിച്ച് രോഹിത് വൺ ഡൗണിലേക്കു മാറും. ഇഷൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ തുടങ്ങി വിശ്വസ്തരായ ബാറ്റിങ് നിര മുംബൈയുടെ പക്കലുണ്ട്.

മറുവശത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ എംഎസ് ധോണി, ഷെയ്ൻ വാട്സൺ, അമ്പാട്ടി റായുഡു, ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി, ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ തുടങ്ങിയ വെറ്ററൻ താരങ്ങളുടെ കരുത്തിലാണ് ചെന്നൈയുടെ വിശ്വാസം. ഐപിഎൽ റൺവേട്ടക്കാരിൽ രണ്ടാമനായ സുരേഷ് റെയ്നയുടെ (193 മത്സരങ്ങളിൽ 5368 റൺസ്) പിൻമാറ്റം ചെന്നൈയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാണ്

∙ കിരീടങ്ങൾ

മുംബൈ – 4 (2013, 2015, 2017, 2019)

ചെന്നൈ– 3 (2010, 2011, 2018)

∙ നേർക്കുനേർ

ആകെ മത്സരം – 30 (28 ഐപിഎൽ, 2 ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ട്വന്റി20)

ജയം–മുംബൈ 18, ചെന്നൈ 12

ഫൈനലിൽ നേർക്കുനേർ: 4

വിജയം: മുംബൈ 3, ചെന്നൈ 1

50 കോടി

ഐപിഎല്ലിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബ്രാൻഡ് മൂല്യം 5 ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപ. അതിനു തലേവർഷം മത്സര വിതരണ അവകാശത്തിലൂടെ ലഭിച്ചത് 16,347 കോടിയിലധികം രൂപ. അതായത് ഒരു പന്തിനു ശരാശരി 21 ലക്ഷം രൂപ. 222 കോടി രൂപയാണു മുഖ്യസ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ ഇത്തവണ നേടിയത്. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഐപിഎൽ നൽകുന്ന സംഭാവന 2015 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 1200 കോടി. 50 കോടിയാണു ജേതാക്കൾക്കു സമ്മാനത്തുക. 2–ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 12.5 കോടി. ഇതിന്റെ പകുതി കളിക്കാരുടെ കീശയിലെത്തും.

∙ കാണികളില്ലാത്ത സ്്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഐപിഎൽ അരങ്ങേറുന്നത് ചരിത്രത്തിലാദ്യം

ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടു ശീലിച്ച ഒന്നായിരിക്കില്ല ഈ ഐപിഎൽ. പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റേതുൾപ്പെടെയുള്ള സമീപകാല കണക്കുകൾ പ്രകാരം യുഎഇയിലെ മൈതാനങ്ങളിൽ നിർണായകമായേക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:

∙ ടോസ് നേടുന്ന ടീമുകൾക്കു ‘വിജയവും’ അനുകൂലമെന്നാണു കഴിഞ്ഞ 3 സീസണിലെ കണക്കുകൾ (67%).

∙ കുറഞ്ഞ സ്കോറുകളുടെ ലീഗ് ആകാനാണു സാധ്യത.

∙ വിരാട് കോലിയാണ് (5412 റൺസ്) ഐപിഎൽ റൺവേട്ടയുടെ നായകൻ.

∙ വമ്പനടിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക. 17 പന്തുകൾക്കിടെ ഒരു സിക്സ് എന്നതാണു ഇന്ത്യയിലെ പതിവ്. അബുദാബിയിൽ 49 പന്തിൽ ഒരു സിക്സ് എന്നതാണു സമീപകാല അനുപാതം.

∙ റിസ്റ്റ് സ്പിന്നർമാരും ഫിംഗർ സ്പിന്നർമാരും ആധിപത്യം നേടുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

∙ ലസിത് മലിംഗയുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകളുടെ (170) ഐപിഎൽ റെക്കോർഡ്.

∙ സ്ലോ വിക്കറ്റിൽ സിംഗിളും ഡബിളുകളും ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമാകും.

∙ പേസും സ്പിന്നും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ലീഗാകുമിത്. ഇടംകയ്യൻ ബോളർമാർ ഏറെ തിളങ്ങാൻ സാധ്യത.

∙ സിക്സർ വീരൻമാരിൽ ക്രിസ് ഗെയ്‌ൽ (326 സിക്സ്) തന്നെ ഒന്നാമൻ.

മലയാളിത്തം

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ടീമിലുമുണ്ട് ഇക്കുറി മലയാളി സാന്നിധ്യം. മറുനാടൻ താരങ്ങളുൾപ്പെടെ ആകെ 8 മലയാളികൾ.

∙ സഞ്ജു സാംസൺ (രാജസ്ഥാൻ)

∙ സന്ദീപ് വാരിയർ (കൊൽക്കത്ത)

∙ ബേസിൽ തമ്പി (ഹൈദരാബാദ്)

∙ കെ.എം.ആസിഫ് (ചെന്നൈ)

∙ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (ബാംഗ്ലൂർ)

∙ കരുൺ നായർ (പഞ്ചാബ്)

∙ ശ്രേയസ് അയ്യർ (ഡൽഹി)

∙ റോബിൻ ഉത്തപ്പ (രാജസ്ഥാൻ)

നഷ്ടം

∙ സുരേഷ് റെയ്ന

∙ യുവ്‌രാജ് സിങ്

∙ ലസിത് മലിംഗ

∙ ഹർഭജൻ സിങ്

∙ യൂസഫ് പഠാൻ

∙ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസ്സൻ

വേദികൾ

ഐപിഎൽ വേദികളാകുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഇതുവരെ നടന്ന രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ ഇതാ...

∙അബുദാബി ഷെയ്ഖ് സായിദ് സ്റ്റേഡിയം

രാജ്യാന്തര മത്സരം: 44

ഉയർന്ന സ്കോർ: 225/7

കുറഞ്ഞ സ്കോർ: 66/9

ശരാശരി ടോട്ടൽ: 139

∙ ദുബായ് രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം

രാജ്യാന്തര മത്സരം: 62

ഉയർന്ന സ്കോർ: 211/3

കുറഞ്ഞ സ്കോർ: 71

ശരാശരി ടോട്ടൽ: 145

∙ ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം

രാജ്യാന്തര മത്സരം: 14

ഉയർന്ന സ്കോർ: 215/6

കുറഞ്ഞ സ്കോർ: 56

ശരാശരി ടോട്ടൽ: 151

