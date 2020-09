കശ്മീരിൽ ക്രിക്കറ്റ് വളർത്താൻ റെയ്ന; ലഫ്. ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ശ്രീനഗർ∙ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 13–ാം സീസണിൽനിന്ന് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പിൻമാറിയെങ്കിലും, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരം സുരേഷ് റെയ്ന‌യ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വിട്ടൊരു കളിയില്ല. ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽനിന്ന് പിൻമാറി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ റെയ്ന, ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ്; ജമ്മു കശ്മീരിൽ ക്രിക്കറ്റ് വളർത്തുക. ജമ്മു കശ്മീരിൽനിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് കുടിയേറിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ റെയ്ന, ക്രിക്കറ്റ് വളർത്തുന്നതിനായി ഇവിടെ പ്രത്യേക സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉന്നമിടുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്. ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് റെയ്ന ലഫ്. ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ലഫ്. ഗവർണർ ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ജമ്മു കശ്മീർ ഡിജിപി ദിൽബാഗ് സിങ്ങും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി. ജമ്മു കശ്മീരിലെ യുവജനങ്ങളുടെ കായികമായ മികവുകൾ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നതായിരുന്നു ചർച്ചാവിഷയം. യുവജനങ്ങളെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് പൊലീസിന്റെ സേവനം എപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കാം എന്നതിൽ ഡിജിപിയുമായി പൊലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു ലഫ്. ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇതേക്കുറിച്ച് റെയ്ന ട്വീറ്റും ചെയ്തു.

‘ബഹുമാന്യനായ മനോജ് സിൻഹ സാറിൽനിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണയിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തോഷവാനാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കായികമായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരു വേദിയൊരുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹവുമായി നടത്തിയ ചർച്ച വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. നമുക്കൊത്തൊരുമിച്ച് ഇതൊരു ബൃഹദ് പദ്ധതിയാക്കാം’ – റെയ്ന കുറിച്ചു.

ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം റെയ്നയെ അഭിനന്ദിച്ച് ലഫ്. ഗവർണറും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്നയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വളർന്നുവരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കശ്മീരിലും ജമ്മു മേഖലയിലും അഞ്ച് വീതം സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിദൂര മേഖലകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന’ – മനോജ് സിൻഹ കുറിച്ചു.

‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും സ്പോർട്സും വഴി ജമ്മു കശ്മീരിലെ യുവജനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് പുതിയൊരു വഴി തെളിക്കാം’ – മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

English Summary: Suresh Raina To Train Aspiring Cricketers From J&K, To Set Up Academies In The Region