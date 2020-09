മുംബൈയെ തോൽപ്പിച്ചത് 2 ക്യാച്ചുകൾ; ബൗണ്ടറി ലൈനിലെ ‘ഫാഫ് മാജിക്’ കാണാം!

അബുദാബി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ രണ്ടു തകർപ്പൻ ക്യാച്ചുകളുമായി ശ്രദ്ധ നേടി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ അവരുടെ ടോപ് സ്കോറർ സൗരഭ് തിവാരിയെ പുറത്താക്കാനായിരുന്നു ക്യാച്ചുകളിലൊന്ന്. മറ്റൊന്ന് അപകടകാരിയായ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പുറത്താക്കാനും. അതും രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ഒരേ ഓവറിൽ. 14 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 121 റൺസുമായി 200ലേക്ക് കുതിച്ച മുംബൈ ഇന്നിങ്സിന് മൂക്കുകയറിട്ടത് ആ ക്യാച്ചുകളാണ്. മുംബൈയുടെ തോൽവിയിൽ ഫീൽഡിങ് പിഴവുകളും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചപ്പോഴാണ് ചെന്നൈയ്‌ക്കായി രണ്ട് അസാധ്യ ക്യാച്ചുകളുമായി ഡുപ്ലെസി കളംപിടിച്ചത്.

രവീന്ദ്ര ജഡേജ എറിഞ്ഞ 15-ാം ഓവറിലാണ് ഫീൽഡിലെ മായിക പ്രകടനവുമായി ഡുപ്ലെസി ടീമിന് കരുത്തായത്. ഈ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ വീണുപോയത് മുംബൈയുടെ ടോപ് സ്കോറർ കൂടിയായ തിവാരി. 30 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 42 റൺസുമായി അർധസെഞ്ചുറിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന തിവാരി ജഡേജയുടെ ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ സിക്സറിനു ശ്രമിച്ചു. തിവാരി ഉയർത്തിയടിച്ച പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിനു തൊട്ടരികെ പിടിച്ചെടുത്ത ഡുപ്ലെസി, കാൽ ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ തട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ഉയർത്തിയെറിഞ്ഞു. ഉടൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചാടി പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതേ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ ബൗണ്ടറിക്കരികെ വീണ്ടും ഡുപ്ലെസി മാജിക്. ഇക്കുറി ഇരയായത് വമ്പനടികളുടെ ആശാനായ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ലോങ് ഓഫിലൂടെ ലോഫ്റ്റഡ് ഷോട്ട് വഴി സിക്സ് ലക്ഷ്യമിട്ട പാണ്ഡ്യയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ പിഴച്ചു. ബൗണ്ടറിക്കരികെ ഉയർന്നുചാടിയ ഡുപ്ലെസി പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കി. ബാലൻസ് തെറ്റുന്നുവെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉയർത്തിയെറിഞ്ഞ പന്ത്, കാലുകൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂന്നിയശേഷം വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തു. കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്കു കുതിച്ച ചെന്നൈയുടെ നില തെറ്റിച്ച രണ്ടാമത്തെ ക്യാച്ച്. മുംബൈ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ കനത്ത പ്രഹരമേറ്റുവാങ്ങി ‘ക്ഷീണിച്ച’ ജഡേജയ്ക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചുനൽകിയ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ കൂടിയായി ഇത്.

പിന്നീട് ബാറ്റിങ്ങിലും കരുത്തുകാട്ടിയ ഡുപ്ലെസിയാണ് ചെന്നൈയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചവരിൽ ഒരാൾ. ആദ്യ രണ്ട് ഓവറുകളിലായി ഓപ്പണർമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കൂട്ടത്തകർച്ചയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിയ ചെന്നൈയെ, അമ്പാട്ടി റായുഡുവിനൊപ്പം ചേർന്ന് കരകയറ്റിയത് ഡുപ്ലെസി തന്നെ. റായുഡുവിനൊപ്പം മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്ത ഡുപ്ലെസി, അർധസെഞ്ചുറിയുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ രണ്ടു പന്തുകൾ ബൗണ്ടറി കടത്തിയാണ് ഡുപ്ലെസി ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

