വഴികാട്ടാൻ പോണ്ടിങ്ങും ഗാംഗുലിയുമുണ്ടെന്ന് അയ്യർ; ഐപിഎലിൽ പുതിയ വിവാദം

ദുബായ്∙ ടീമിന്റെ മാർഗദർശികൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ പേരുപറഞ്ഞ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ വിവാദത്തിൽ. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് – കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനു മുന്നോടിയായി ടോസിങ്ങിനെത്തിയപ്പോഴാണ് അയ്യർ മെന്റർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗാംഗുലിയുടെയും പേരു പറഞ്ഞത്. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റിന്റെ പദവി വഹിക്കുന്ന ഗാംഗുലി, ഐപിഎലിലെ ഒരു ടീമിന്റെ മെന്ററാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് വിമർശകരുടെ ചോദ്യം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ‘ഭിന്നതാൽപര്യ’ത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



അതേസമയം, ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ മെന്ററായിരുന്നു ഗാംഗുലി. ഈ ഓർമയിലാണ് അയ്യർ ഗാംഗുലിയെയും മെന്റർമാരുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വാദിക്കുമ്പോഴും, ‘ഇപ്പോഴും ഗാംഗുലി മെന്ററാ’ണെന്ന തരത്തിൽ അയ്യർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് വിവാദമായത്. ഈ സീസണിൽ തന്നെയും ടീമിനെയും സഹായിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അയ്യർ ഗാംഗുലിയുടെയും പേരുപറഞ്ഞത്. അയ്യരുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ നമുക്കുവേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി അതെല്ലാം ഞാൻ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനെയും സൗരവ് ഗാംഗുലിയെയും പോലുള്ളവർ ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ, നമ്മുടെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാകും’ – അയ്യർ പറഞ്ഞു.

അയ്യരുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഒരു പൊതു പ്രസ്താവനയായി കാണുമ്പോളും അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് വിവാദമായത്. ‘ഇപ്പോഴും അവർ (പോണ്ടിങ്ങും ഗാംഗുലിയും) ഒപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്’ – എന്നായിരുന്നു അയ്യരുടെ വാക്കുകൾ. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ മെന്ററായിരുന്ന ഗാംഗുലി ഇപ്പോഴും അവരെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ അയ്യർ നടത്തിയ പരാമർശത്തെ മറ്റു ടീമുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്.

‘ഗാംഗുലിയെക്കുറിച്ച് അയ്യർ പൊതുവെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. കാരണം, കഴിഞ്ഞ സീസൺ വരെ ഡൽഹിയുടെ മെന്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ, ഈ വർഷവും ഗാംഗുലി തന്നെയും ടീമിനെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പ്രശ്നം’ – മറ്റു ടീമുകളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

∙ ആരോപണം മുൻപും

മുൻപും ഗാംഗുലിക്കെതിരെ ഭിന്ന താൽപര്യ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കെ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സിമന്റ്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി തുടർന്നതാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കെതിരായ ആരോപണത്തിനു പിന്നിൽ. ഈ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സ്പോർട്സ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഗാംഗുലി ഈ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിനുശേഷവും ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സിമന്റ്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി തുടർന്നതാണ് ആരോപണത്തിന് വഴിവച്ചത്.

അതേസമയം, തനിക്ക് ഭിന്നതാൽപര്യമുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഗാംഗുലി നിഷേധിച്ചു. താൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായിട്ടുള്ള ജെഎസ്ഡബ്ല്യു സിമന്റ്സ് അല്ല ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ഉടമസ്ഥരെന്നായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ വാദം. ടീമിന്റെ സഹ ഉടമകളായ ജെഎസ്ഡബ്ല്യൂ സ്പോർട്സുമായി തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും ഗാംഗുലി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Delhi Capitals skipper's comments on receiving Ganguly's help raises questions on conflict