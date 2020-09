ചെന്നൈ താരങ്ങൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ ഇളവ്; ബിസിസിഐയ്ക്ക് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് ആരോപണം

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദമൊഴിയുന്നില്ല. വിദേശ താരങ്ങളുടെ ക്വാറന്റീന്‍ കാലയളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ വിവാദം. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ കാലയളവിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച ബിസിസിഐ, മറ്റു ടീമുകളുടെ താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കടുംപിടിത്തം നടത്തുന്നതായാണ് ആരോപണം. ഇംഗ്ലണ്ട് – ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പരയ്ക്കുശേഷം 21 താരങ്ങളാണ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ ഐപിഎല്ലിനായി മാഞ്ചസ്റ്ററിൽനിന്ന് ദുബായിൽ വന്നിറങ്ങിയത്. ഫ്രാഞ്ചൈസികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഇവരുടെ ആറു ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ 36 മണിക്കൂറാക്കി ബിസിസിഐ ഇളവു ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ചെന്നൈ താരങ്ങൾ ഇതും പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് വിമർശനം.

ഈ സംഘത്തിനൊപ്പം എത്തിയ ചെന്നൈയുടെ ഓസീസ് താരം ജോഷ് ഹെയ്‌സൽവുഡും ഇംഗ്ലിഷ് താരം സാം കറനും 36 മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാക്കും മുൻപ് ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതിൽ സാം കറൻ ചെന്നൈയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ക്വാറന്റീൻ കാലയളവ് പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‍ലറിന് കളിക്കാൻ അനുവാദവുമില്ല. മറ്റു താരങ്ങൾ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ എത്തിയ ബട്‌ലറിന്റെ ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി ഇളവു ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

∙ ചെന്നൈയ്ക്ക് സുരക്ഷ ബാധകമല്ലേ?

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ സംഘാടകരും ടീമുകളും കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. യുഎഇയിൽ എത്തിയതു മുതൽ ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളെന്ന പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് താരങ്ങളെല്ലാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ടീമുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ ചട്ടമാണെങ്കിലും പിന്നീട് യുഎഇയിലെത്തിയ വിദേശ താരങ്ങളുടെ ക്വാറന്റീൻ കാലയളവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്.

ബിസിസിഐയും യുഎഇ സർക്കാരും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് യുഎഇയിെത്തിയതു മുതൽ ടീമുകൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ടൂർണമെന്റിനായി എത്തിയ 21 വിദേശ താരങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ക്വാറന്റീൻ കാലയളവ് ബിസിസിഐ ഇളച്ചുകൊടുത്തതാണ് മറ്റു ടീമുകളുടെ അപ്രീതിക്കു കാരണം.

‘ഞങ്ങളുടെ ടീമംഗങ്ങളെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെയും ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതരാക്കുന്നതിന് വൻ തുകയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് – ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാംപിലേക്കെത്തിയ രണ്ട് താരങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കൂ. അവരുടെ ക്വാറന്റീൻ കാലയളവ് ബിസിസിഐ ഇളവുചെയ്ത് 36 മണിക്കൂറാക്കിയെങ്കിലും അതിനും മുൻപേ അവർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് അബുദാബിയിൽ എത്തിയത്. ഈ രണ്ടു മണിക്കൂറിനിടെ അവർ വൈറസ് ബാധിതരായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷ കൂടിയല്ലേ അപകടത്തിലാകുന്നത്’ – ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ടൈംസ്നൗന്യൂസ് ഡോട് കോം’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മാഞ്ചസ്റ്ററിൽനിന്ന് ദുബായിലെത്തിയ സാം കറനും ജോഷ് ഹെയ്‌സൽവുഡിനും 36 മണിക്കൂർ ക്വാറന്റീനാണ് ബിസിസിഐ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, അതുപോലും പൂർത്തിയാക്കാതെയാണ് ഇരുവരും ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നതെന്നാണ് വിമർശനം. ‘ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പ്രകടമാണ്. മറ്റു ടീമുകളുടെ താരങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ ക്വാറന്റീനിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഇവർക്കു മാത്രമായി അത് 36 മണിക്കൂറായി ഇളവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ 36 മണിക്കൂർ ക്വാറന്റീൻ പോലും അവർ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. മത്സരത്തിനു നാലു മണിക്കൂർ മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ 36 മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാക്കും മുൻപ് അവർ ക്വാറന്റീൻ അവസാനിപ്പിച്ചു’ – വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

രണ്ടു തവണ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായി ഫലം നെഗറ്റീവായാലും കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഫിസിയോയുടെ അനുഭവവും ഇവർ ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടുന്നു.

‘ഡൽഹിയുടെ ഫിസിയോ ആദ്യ രണ്ട് പരിശോധനകളിലും ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു. എന്നാൽ, മൂന്നാം പരിശോധനയിലാണ് ഫലം പോസിറ്റീവായത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടു തവണ പരിശോധന നടത്തി ഫലം നെഗറ്റീവായാലും വിശ്വസിക്കാനാകില്ല. രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം നടത്തി ഫലം നെഗറ്റീവാകുമ്പോൾ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ റിസ്ക് വളരെ വലുതാണ്. എല്ലാവരും നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം മാത്രം കളത്തിലിറങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതം’ – പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Franchises accuse BCCI of double standards over quarantine rules for overseas players in UAE