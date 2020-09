32 പന്തിൽ 74 റൺസ്, അതിൽ 9 സിക്സ്; ഷാർജയിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ‘സിക്സർ മഴ’!

ഷാർജ∙ ‘സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ബാറ്റിങ് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും എന്നല്ല, എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ റെഡി’ – വിഖ്യാതമായ ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഐതിഹാസിക ബാറ്റിങ് പ്രകടനം കണ്ട് പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകൾ! ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ (ഐപിഎൽ) ആവേശോജ്വല ഇന്നിങ്സുകളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചേർത്തുവച്ച ആ ഇന്നിങ്സിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽക്കൂടുതൽ എന്തു പറയാൻ! കാണികളുടെ അഭാവത്തിലും ആവേശം ചോരാതെ തകർത്തടിച്ചാണ് സഞ്ജു ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എന്നെന്നും ഓർമിക്കാനൊരു അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ചിട്ടത്.

32 പന്തിൽനിന്ന് 74 റൺസടിച്ച സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് ആകെ പിറന്നത് ഒരേയൊരു ഫോർ. ബാക്കി റൺസിൽ ഏറിയ പങ്കും പിറന്നത് സിക്സറുകളിലൂടെ. ആകെ ഒൻപതു സിക്സറാണ് സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയത്. ബെംഗളൂരു മലയാളിയായ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിൽ കാഴ്ചവച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങ് ഷാർജയിൽ സഞ്ജുവിന്റെ മായിക പ്രകടനം.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാംപ്യന്‍മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തകർത്തുവിട്ടതിന്റെ ആവേശത്തിലെത്തിയ ധോണിയെയും സംഘത്തെയും വിറപ്പിക്കുന്ന ബാറ്റിങ് പ്രകടനമായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റേത്, പ്രത്യേകിച്ചും സഞ്ജുവിന്റേത്. തുടക്കം മുതൽ തകർത്തടിച്ച സഞ്ജു, തുടർ സിക്സറുകളുമായി ആരാധകരെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വിരുന്നൂട്ടി. ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ ഒരറ്റത്ത് കാഴ്ചക്കാരനാക്കി തകർത്തടിച്ച സഞ്ജു വെറും 19 പന്തിലാണ് അർധസെഞ്ചുറി കടന്നത്. രോഹിത് ശർമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ അന്ന് നിയന്ത്രിച്ചുനിർത്തിയ ചെന്നൈ ബോളർമാരെ, ഷാർജയിൽ സഞ്ജു തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ചു. പിച്ച് ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമായതും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ വലിപ്പക്കുറവും സഞ്ജുവിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളായി.

അതേസമയം, ഐപിഎലിൽ സഞ്ജുവിന് ഏറ്റവും മോശം റെക്കോർഡുള്ള എതിരാളികളാണ് ചെന്നൈ എന്നത് ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് ചെന്നൈയ‌്‌ക്കെതിരെ കളിച്ച ഏഴ് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 11.29 ശരാശരിയിൽ സഞ്ജു നേടിയത് 79 റൺസ് മാത്രം. ഇതിനു മുൻപത്തെ ഉയർന്ന സ്കോറാകട്ടെ, 26 റൺസും. എന്നാൽ, ആ പ്രകടനങ്ങളുടെയെല്ലാം നിരാശ ഷാർജയിലെ ഈ ഒറ്റ ഇന്നിങ്സുകൊണ്ട് സഞ്ജു തീർത്തു. യുവതാരത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ ചെന്നൈ ബോളർമാരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉയർന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കളിയിൽ കണ്ടു. 11–ാം ഓവറിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ബോൾ ചെയ്ത ‘അസാധാരണ’ വൈഡ് അതിന് സാക്ഷ്യം. സഞ്ജുവിന്റെ അസാമാന്യ പ്രകടനം ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരെ രാജസ്ഥാന് ഒരു റെക്കോർഡും സമ്മാനിച്ചു. ആദ്യത്തെ 10 ഓവറിൽ രാജസ്ഥാൻ േനടിയ 119 റൺസ്, ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ചെന്നൈയ്‌ക്കെതിരെ ഏതൊരു ടീമും നേടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോറാണ്!

∙ ഷാർജയിലെ സഞ്ജു ഷോ ഇങ്ങനെ:

ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് താരം യശ്വസി ജയ്‌സ്വാൾ മൂന്നാം ഓവറിൽ പുറത്തായതോടെയാണ് വൺഡൗണായി സഞ്ജു ക്രീസിലെത്തുന്നത്. 2.2 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 11 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ. നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ ദീപക് ചാഹറിനെതിരെ സിംഗിൾ. ലുങ്കി എൻഗിഡിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ഓവറിലും സഞ്ജു ശാന്തനായിരുന്നു. സാം കറൻ എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറിൽ സഞ്ജു ടോപ് ഗിയറിലേക്കു മാറി. ഈ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്ത് അൽപം ഭാഗ്യത്തിന്റെ കൂടി പിന്‍ബലത്തിൽ ധോണിക്കു സമീപത്തുകൂടി തേ‍ർഡ്മാൻ വഴി ബൗണ്ടറി തൊട്ടു. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ കഴിവിന്റെ മാത്രം ബലത്തിൽ ഉഗ്രനൊരു സിക്സർ. ഡീപ് മിഡ്‌വിക്കറ്റിലൂടെ പന്ത് ഗാലറിയിൽ!

സഞ്ജുവും സ്മിത്തും മത്സരത്തിനിടെ (ചിത്രം: ഐപിഎൽ)

അവിടുന്നങ്ങോട്ട് തുടർച്ചയായ ഓവറുകളിൽ സഞ്ജു സിക്സറുകൾ കണ്ടെത്തി. ആ ബാറ്റിൽനിന്ന് മൂളിപ്പറന്ന പന്തുകളിലേറെയും വിശ്രമിച്ചത് ഗാലറിയുടെ മേൽക്കൂരയ്ക്കു മുകളിൽ! ദീപക് ചാഹർ എറിഞ്ഞ ആറാം ഓവറിൽ ഒരു സിക്സ്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ എറിഞ്ഞ ഏഴാം ഓവറിൽ രണ്ട് തുടർ സിക്സുകൾ. സഞ്ജുവിനും രാജസ്ഥാനും മൂക്കുകയറിടാനെത്തിയ പിയൂഷ് ചൗളയുടെ ഊഴമായിരുന്നു അടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയുടെ വിജയശിൽപികളിൽ ഒരാളായ ചൗളയെ നേർവഴിയിൽ ഗാലറിയിലെത്തിച്ചാണ് സഞ്ജു സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നാലെ ധോണി വക ചൗളയ്ക്ക് ഏതാനും ‘ടിപ്സ്’.

പക്ഷേ, അതും ഫലം കണ്ടില്ല. പന്ത് എക്സ്ട്രാ കവറിനു മുകളിലൂടെ കാർ പാർക്കിങ്ങിലെത്തി വിശ്രമിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ സിംഗിൾ നേടി സഞ്ജു അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. എന്നിട്ടും മതിയാക്കാതെ അതേ ഓവറിൽ ഒരു സിക്സ് കൂടി നേടിയാണ് സഞ്ജു ചൗളയെ പറഞ്ഞയച്ചത്. ‘സഞ്ജു നെറ്റ്സിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നു’മെന്ന് കമന്ററി ബോക്സിൽ സാക്ഷാൽ സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ സാക്ഷ്യം.

സഞ്ജുവിനെ ക്യാച്ചെടുത്തു പുറത്താക്കിയശേഷം ദീപക് ചാഹറിന്റെ പ്രതികരണം (ചിത്രം: ഐപിഎൽ)

തൊട്ടടുത്ത ഓവർ എറിയാനെത്തിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇക്കുറി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സിക്സ് പിറക്കാതെ പോയ ആദ്യ ഓവർ. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ പിയൂഷ് ചൗളയ്ക്ക് വീണ്ടും സഞ്ജുവിന്റെ പ്രഹരം. സ്മിത്ത് ആദ്യ പന്തിൽ നേടിയ സിക്സിനു പിന്നാലെ മൂന്നാം പന്ത് സഞ്ജു ലോങ് ഓഫിലൂടെ ഗാലറിയിലെത്തിച്ചു. അടുത്ത വരവിൽ ജഡേജയും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നാം പന്ത് ലോങ് ഓഫിലൂടെ ഗാലറിയിൽ.

ഒടുവിൽ 12–ാം ഓവറിൽ ലുങ്കി എൻഗിഡി വന്നതോടെ സഞ്ജു ഷോയ്ക്ക് വിരാമം. ഈ ഓവറിലെ നാലാം പന്ത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ വൈഡായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആവേശത്തള്ളിച്ചയിൽ പന്ത് ഡീപ് കവറിലൂടെ സിക്സർ പറത്താൻ ശ്രമിച്ച സഞ്ജുവിന് പിഴച്ചു. കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ പോയതോടെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ പന്ത് ഓടിയെത്തിയ ദീപക് ചാഹർ കഷ്ടപ്പെട്ട് കയ്യിലൊതുക്കി. രണ്ടു തവണ കയ്യിൽത്തട്ടി തെറിച്ച പന്ത് ചാഹർ വീഴ്ചയ്ക്കിടയിലും െനഞ്ചോടുചേർത്തു പിടിച്ചു. സെഞ്ചുറി കാത്തിരുന്ന ആരാധകരുടെ നിരാശകൾക്കിടെ അതിലേറെ നിരാശയിൽ സഞ്ജു പവലിയനിലേക്ക്.

∙ രാജസ്ഥാൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ രണ്ടാമത്തെ അർധസെഞ്ചുറി എന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി ഇതോടെ സഞ്ജു. 2012ൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ അവരുടെ മൈതാനത്ത് 19 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ഒവൈസ് ഷായുമുണ്ട് സഞ്ജുവിനൊപ്പം. മുന്‍പിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ 18 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയ മറ്റൊരു ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‌ലർ മാത്രം.



