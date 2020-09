ഈ ഇടംകയ്യൻ അഴകുള്ള കാഴ്ചയെന്ന് ഗാംഗുലി; ഇത് താരപ്പിറവിയെന്ന് ചോപ്ര

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന് അഭിനന്ദനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഗാംഗുലിയുടെ അഭിനന്ദനം. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം ആസ്വാദ്യമെന്നായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ അഭിനന്ദനം. കമന്റേറ്റർമാരായ ആകാശ് ചോപ്ര, ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ തുടങ്ങിയവരും ദേവ്ദത്തിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തി.

‘ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ പ്രകടനം നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. ഇടംകയ്യൻമാരുടെ കളി കാണുന്നതു തന്നെ ഒരഴകാണ്’ – ഇടംകൈ ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയായ ഗാംഗുലി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണറായിറങ്ങിയ ദേവ്ദത്ത് തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. 42 പന്തിൽ എട്ടു ഫോറുകൾ സഹിതം 56 റണ്‍സെടുത്ത ദേവ്ദത്ത്, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായി അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരവുമായി. മുന്നിൽ സാക്ഷാൽ ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ (102*) മാത്രം. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ആരോൺ ഫിഞ്ചിനൊപ്പം 90 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടും തീർത്താണ് ദേവ്ദത്ത് മടങ്ങിയത്.

ദേവ്ദത്തിന് അഭിനന്ദനവുമായി മുൻ താരങ്ങളും കമന്റേറ്റർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

‘ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ... വളരെ സ്പെഷലായിട്ടുള്ള ഒരു താരത്തിന്റെ ആകർഷണീയമായ അരങ്ങേറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽത്തന്നെ ആർസിബി അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം നൽകിയതിൽ സന്തോഷം’ – ചോപ്ര കുറിച്ചു. ‘ഒരു താരം ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു’വെന്നായിരുന്നു ചോപ്രയുടെ മറ്റൊരു ട്വീറ്റ്.

‘യുവതാരത്തിന്റെ ഉജ്വലമായ അരങ്ങേറ്റം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനുമാത്രം ചർച്ചകൾ നടന്നതെന്ന് വ്യക്തം. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന താരമാണ് ദേവ്ദത്ത്. ആശംസകൾ. ആ ഓൺ സൈഡ് പിക്–അപ് ഷോട്ടും മിഡ് ഓഫിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവും ഇഷ്ടമായി’ – കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭഗ്‍ലെ കുറിച്ചു.

∙ ദേവിന് ഐപിഎലിൽ സ്വപ്ന തുല്യമായ അരങ്ങേറ്റം ലഭിച്ചതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് ഇവിടെ ബെംഗളൂരുവിലെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകുമോയെന്ന കാര്യം അവൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു, നെറ്റ്സിൽ കോലിക്കും ഫിഞ്ചിനുമൊപ്പം പരിശീലനത്തിന് നന്നായി അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അവന് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. യുഎഇയിലെ ചൂട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നെന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. – അമ്പിളി പടിക്കൽ (ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ അമ്മ)

∙ ദേശീയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ പ്രകടനം

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി (ഏകദിനം)

2019–20 ടോപ് സ്കോറർ

ഇന്നിങ്സ്: 11

റൺസ്: 609

ശരാശരി: 67.66

സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 81.09

സെഞ്ചുറി: 2

അർധസെഞ്ചുറി: 5

മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി (ട്വന്റി20)

2019–20 ടോപ് സ്കോറർ

ഇന്നിങ്സ്: 12

റൺസ്: 580

ശരാശരി: 64.44

സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്: 175.75

സെഞ്ചുറി: 1

അർധസെഞ്ചുറി: 5

English Summary: Left hander's grace so delightful: Sourav Ganguly all praise for Devdutt Padikkal