സഞ്ജുവിന് ഇടമില്ലാത്ത ഒരേയൊരു പ്ലേയിങ് ഇലവൻ ഇന്ത്യയുടേത്: വിചിത്രമെന്ന് ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരിൽ മുൻ താരവും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീറിനോളം എത്തുന്നവർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലായാലും ഐപിഎലിലായാലും സഞ്ജു മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകിയും യുവതാരത്തെ ടീമിലെടുക്കാത്തതിനെ വിമർശിച്ചും ഗംഭീർ രംഗത്തെത്തുന്നത് പതിവാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ അതിരറ്റ് പിന്തുണച്ചിരുന്ന കാലത്തും സഞ്ജുവിനു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ താരമാണ് ഗംഭീർ.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണ ഐപിഎലിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽത്തന്നെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി സഞ്ജു കരുത്തു കാട്ടുമ്പോൾ, ഗംഭീറിനോളം സന്തോഷിക്കുന്നവർ കാണുമോ? ആ സന്തോഷം സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സിനു പിന്നാലെ തന്നെ ഗംഭീർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിട്ടു.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ യുവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെന്നല്ല, ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനും സഞ്ജു തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗംഭീർ. ഇക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമുള്ളവരെ സംവാദത്തിനായി ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തുതന്നെ സഞ്ജു സാംസണിനെപ്പോലെ ഒരു താരത്തിന് ഇടമില്ലാത്ത പ്ലേയിങ് ഇലവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റേത് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് വിമർശിക്കാനും ഗംഭീർ മറന്നില്ല.

‘ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമല്ല സഞ്ജു സാംസൺ. ഏറ്റവും മികച്ച യുവ ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ?’ – ഗംഭീർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘സഞ്ജു സാംസണിന് ഇടമില്ലാത്ത ഒരേയൊരു പ്ലേയിങ് ഇലവൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റേതാണ് എന്നത് വിചിത്രമാണ്. മറ്റെല്ലാ ടീമുകളും അദ്ദേഹത്തെ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാണ്’ – മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ ഗംഭീർ കുറിച്ചു.

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരായ ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിലെ രാജസ്ഥാന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജുവായിരുന്നു വിജയശിൽപി. ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സിക്സറുകൾകൊണ്ട് പെരുമഴ തീർത്ത സഞ്ജു, വെറും 19 പന്തിലാണ് അർധസെഞ്ചുറി നേടിയത്. വെറും 32 പന്തിൽനിന്ന് ഒരേയൊറു ഫോറിന്റെയും ഒൻപതു സിക്സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ സഞ്ജു നേടിയത് 74 റൺസ്. വിക്കറ്റിനു പിന്നിലും ഉജ്വല ഫോമിലായിരുന്ന സഞ്ജു നാലു വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി. രണ്ട് വീതം സ്റ്റംപിങ്ങും ക്യാച്ചും സഹിതമാണിത്. കളിയിലെ കേമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും സഞ്ജു തന്നെ!

English Summary: Gautam Gambhir rates Sanju Samson not only the 'best wicketkeeper-batsman in India', but also the best young batsman